Японцы придумали оригинальный девайс для борьбы с сутулостью

Одна плюшевая игрушка Фунбарузу стоит порядка 22 долларов США.

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Сутулость – настоящий бич современного мира, особенно это касается подростков и студентов, которые проводят дни напролет за столами с компьютерами. В Японии предложили свое решение этой проблемы, выпустив в продажу пушистых плюшевых животных по имени Funbaruzu, сообщает PR Times. Эти изделия ориентированны на эргономику и помогают сохранить правильную осанку.

Несмотря на то, что игрушки выглядят совсем "детскими", их функциональность поражает. Они имеют округлую форму, а их ручки и ножки цепляются за край стола и по своей конструкции предназначены для предотвращения сутулости.

[ + – ] Маленькая игрушка крепится на бортик стола и помогает сидящему держать спину ровно Фото: Dreams Co., Ltd

Стоимость такой штуки – 2970 иен (22 доллара США). Каждая игрушка продается с подушкой в форме сердца, которая помогает держать осанку прямо во время длительной работы за столом.

Компания Dreams Co., Ltd выпустила сразу несколько образов. Очаровательные варианты включают ленивца, кролика, уха или орангутанга — у каждого из них есть свое уникальное имя и индивидуальность. Ленивец Носли очень расслаблен, медведь Брауни любит печь, кролик Хоп очень скрытный, а орангутанг Оотан дерзкий.

В отличие от подставки для подбородка призванной тоже бороться с сутулостью, игрушки выглядят куда гуманнее, и их создатели уже задумались о том, чтобы сделать обычные игрушки и брелоки.

Ранее Фокус рассказывал о британце, который угнал автомобиль, а затем прятался от полиции внутри большого плюшевого медведя.