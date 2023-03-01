Японці придумали оригінальний девайс для боротьби із сутулістю

Одна плюшева іграшка "Фунбарузу" коштує близько 22 доларів США.

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Сутулість — справжній бич сучасного світу, особливо це стосується підлітків і студентів, які проводять безперервно дні за столами з комп'ютерами. У Японії запропонували своє вирішення цієї проблеми, випустивши в продаж пухнастих плюшевих тварин на ім'я Funbaruzu, повідомляє PR Times. Ці вироби орієнтовані на ергономіку й допомагають зберегти правильну поставу.

Попри те, що іграшки здаються зовсім "дитячими", їхня функціональність вражає. Вони мають округлу форму, а їхні ручки та ніжки чіпляються за край столу та за своєю конструкцією призначені для запобігання сутулості.

[ + – ] Маленька іграшка кріпиться на борт столу й допомагає сидіти, тримаючи спину рівно Фото: Dreams Co., Ltd

Вартість такої штуки — 2970 єн (22 долари США). Кожна іграшка продається з подушкою у формі серця, яка допомагає тримати поставу під час тривалої роботи за столом.

Компанія Dreams Co., Ltd випустила одразу кілька образів. Чарівні варіанти включають лінивця, кролика, ведмедя або орангутанга — кожен із них має своє унікальне ім'я й індивідуальність. Лінивець Нослі дуже розслаблений, ведмідь Брауні любить пекти, кролик Гоп дуже потайливий, а орангутанг Оотан зухвалий.

На відміну від підставки для підборіддя, покликаної теж боротися зі сутулістю, іграшки видаються куди гуманнішими, і їхні творці вже задумалися про те, щоб зробити звичайні іграшки та брелоки.

Раніше Фокус розповідав про британця, який викрав автомобіль, а потім ховався від поліції всередині великого плюшевого ведмедя.