У Великій Британії 18-річний хлопець сховався у великому плюшевому ведмедику після викрадення авто (фото)

Викрадач вирізав дірку ззаду іграшкового ведмедя, через яку проліз усередину. Правоохоронці зловили його під час обшуків, помітивши іграшку, яка "дихала".

У Великій Британії хлопець сховався від поліцейських у великому плюшевому ведмедику. Його розшукували правоохоронці за крадіжку автомобіля. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

18-річний Джошуа Добсон сховався півтораметровому плюшевому ведмедику в будинку своєї дівчини, коли намагався втекти від поліції. Викрадач вирізав дірку ззаду іграшкового ведмедя, через яку проліз усередину. Правоохоронці зловили його під час обшуків, помітивши іграшку, яка "дихала".

"Коли ми пішли заарештовувати його, наші офіцери помітили, як великий ведмідь дихає, перш ніж знайшли прихованого всередині Добсона!", — Розповіли в поліції Великого Манчестера.

[ + – ] 18-річний викрадач Фото: The Sun

У травні він украв позашляховик Mitsubishi вартістю понад $10 тисяч. Тепер він перебуває у в'язниці за крадіжку автомобілів та втечу із заправної станції, не заплативши.

"Зараз він замкнений за ґратами після винесення вироку минулого тижня. Сподіваюся, він терпимо проведе час усередині", — заявили правоохоронці.

Нагадаємо, Фокус писав, що під Києвом підліток на вкраденій вантажівці влаштував погоню з поліцейськими. Хлопець запропонував своїй 17-річній подрузі покататися на чужому службовому автомобілі. Проте транспорт потрапив під орієнтування і викрадачеві довелося ховатися від правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві чоловік вкрав самокат, а потім намагався втопити його у ванній кімнаті. Внаслідок чого викрадач затопив нижній поверх, намагаючись замести сліди.