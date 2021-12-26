Під Києвом підліток на викраденій вантажівці влаштував погоню з поліцейськими (відео)
Хлопець запропонував своїй 17-річній подрузі покататися на чужому службовому автомобілі. Проте транспорт потрапив під орієнтування та викрадачу довелося ховатися від правоохоронців.
У Київській області на трасі Київ — Чоп поліцейські переслідували службову вантажівку, яку викрав підліток. Якоїсь миті хлопець кинув фуру разом із пасажиркою посеред дороги та втік у ліс. Проте, співробітникам поліції вдалося затримати порушника. Про це у неділю, 26 грудня, повідомила прес-служба патрульної поліції Київської області.
Як повідомляють правоохоронці, близько 23:00 25 грудня інспектори в селі Чайки отримали орієнтування у зв'язку із викраденням вантажівки Iveco у селищі Макарів. У зв'язку з цим на території Бучанського району Київської області поліцейські запровадили план "Перехоплення". Вже близько півночі патрульні помітили вказаний в орієнтуванні автомобіль. Помітивши поліцейських, водій прискорився і спробував втекти, порушуючи правила дорожнього руху.
На відео з місця події видно, що з вантажівки йшов дим. Водночас, правоохоронці не уточнили, чи горів транспорт під час руху.
Через деякий час хлопець, не доїхавши до Києва, кинув вантажівку посеред дороги і втік у ліс. У салоні фури залишилася 17-річна дівчина, за словами якої її знайомий запропонував взяти цей транспорт, щоб покататися. Близько 02:00 можливий 17-річний викрадач був затриманий зусиллями слідчих та кінологів.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цього інциденту.
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