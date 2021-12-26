Под Киевом подросток на угнанном дымящемся грузовике устроил гонки с полицейскими (видео)

Парень предложил своей 17-летней подруге прокатиться на чужом служебном автомобиле. Однако транспорт попал под ориентировку и угонщику пришлось скрываться от правоохранителей.

В Киевской области на трассе Киев — Чоп полицейские преследовали служебный грузовик, который угнал подросток. В какой-то момент парень бросил фуру вместе с пассажиркой посреди дороги и убежал в лес. Однако сотрудникам полиции удалось задержать нарушителя. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как сообщают правоохранители, около 23:00 25 декабря инспекторы в селе Чайки получили ориентировку в связи с угоном грузовика Iveco в поселке Макаров. В связи с этим на территории Бучанского района Киевской области полицейские ввели план "Перехват". Уже около полуночи патрульные заметили указанный в ориентировке автомобиль. Заметив полицейских водитель ускорился и попытался скрыться, нарушая правила дорожного движения.

На видео с места происшествия заметно, что из грузовика шел дым. В то же время правоохранители не уточнили, горел ли транспорт во время движения.

Спустя некоторое время парень, не доехав до Киева, бросил грузовик посреди дороги и убежал в лес. В салоне фуры осталась 17-летняя девушка, по словам которой, ее знакомый предложил взять этот транспорт, чтобы прокатиться. Около 02:00 возможный 17-летний угонщик был задержан усилиями следователей и кинологов.

[ + – ] Фотография предполагаемого угонщика

Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства этого инцидента.

[ + – ] Пост патрульной полиции касательно задержания подростка

Напомним, недавно нетрезвая одесситка угнала прогулочную яхту "Черная жемчужина". По словам женщины, она хотела добраться на судне до Николаева.

Также Фокус писал о том, как в Киеве мужчина угнал со стоянки супермаркета грузовик ЗИЛ, чтобы покататься. Когда его задержала полиция, тот обвинил во всем президента РФ Владимира Путина.