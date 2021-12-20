Пьяная одесситка угнала яхту и врезалась на ней в пирс (фото)

После задержания выяснилось — на женщину уже дважды составлялись протоколы за управление транспортными средствами в состоянии опьянения

Сегодня, 20 декабря, в Одессе патрульные полицейские вместе с морскими пограничниками задержали одесситку, которая угнала прогулочную яхту "Черная жемчужина". Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Отмечается, что 25-летняя женщина похитила судно, которое находилось в яхт-клубе на морском вокзале. Владелец яхты сообщил, что, придя на причал, не обнаружил там свое плавсредство.

[ + – ] По словам задержанной, она хотела попасть в Николаев.

Спустя некоторое время усилиями патрульных и военнослужащих морской охраны "Жемчужину" удалось найти. Она врезалась в бетонный мол порта.

[ + – ] Видео: "Думская"

У находившейся за штурвалом были признаки наркотического опьянения. По ее словам она хотела попасть в Николаев.

В дальнейшем, после проверки через базы данных, сотрудники полиции установили, что задержанная находится в розыске. Кроме того, в течение последнего года на нее дважды составляли админпротоколы за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

За последний год женщину неоднократно останавливали транспортные полицейские за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

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