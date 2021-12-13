Яхта "Багира", самолет Falcon и "Феррари" — транспорт победителя "Формулы-1" Макса Ферстаппена (фото)
Этим летом нидерландский гонщик приобрел суперяхту "Багира" за €5 млн, длина которой 37 м.
В свободное время от выступлений за команду Red Bull новоиспеченный чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен живет на годовой оклад $25 млн и $17 млн бонусных. Об этом сообщает Sports.ru
Ныне самый популярный пилот регулярно пополняет свой список роскошных транспортных средств. Так, этим летом он приобрел суперяхту "Багира" за €5 млн., длина которой составляет 37 м. Судно вмещает в себя 9 спальных комнат и джакузи. Прежде желающие могли арендовать ее за $100 в неделю.
В прошлом году у нидерландского гонщика также появился бизнес-джет Falcon-900EX, который прежде принадлежал миллиардеру Ричарду Брэнсону.
На лайнере красуется логотип Ферстаппена и герб Нидерландов.
Стоимость джета составляет примерно €10 млн.
Пилот ценит и роскошные суперкары. В прошлом году он обзавелся "Феррари" Monza SP2 за €1,6 млн. Этот спидстер считается лучшим в истории марки.
Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет всего 2,9 секунды. Главная особенность автомобиля — отсутствие лобового зеркала. Потоки ветра не дуют в водителя, корпус реализован так, чтобы ветровые потоки перенаправлялись вокруг кабины. Это воссоздает эффект пилотажа гоночного болида, к которому привык владелец.
Спорткар дополняется униформой: специальный комбинезон, шлем, перчатки и обувь.
Monza SP2 выпускается лимитированной серией, таких всего 500 экземпляров.
К слову сказать, такое же транспортное средство есть и у шведа Златана Ибрагимовича.
До SP2 в гараже Ферстаппена были три "Астон Мартин" – от спонсоров. Кроме модели Vantage за €230 тыс. и мощностью 503 л.с., представитель британского автопрома предоставил нидерландскому гонщику DBS SUPERLEGGERA, стоимостью €380 тыс. и мощностью 725 л.с.
Еще один подарок "Астон Мартин", которая ранее сотрудничала с "Ред Булл", – гиперкар Valkyrie стоимостью €2,8 млн евро, мощность которой 1130 л.с.
Вместе с тем, Ферстаппену пока еще далеко до его конкурента в "Формуле-1" Льюиса Хэмилтона, у которого около десяти суперкаров, общая стоимость которых превышает $50 млн.
Ранее Фокус сообщал, что пилот из Нидерландов Макс Ферстаппен, представляющий команду Red Bull, выиграл "Формулу-1" на последнем круге. Хэмилтон уверенно лидировал практически всю гонку, однако после аварии на трассе потерял преимущество. Его соперник заехал на пит-стоп и впоследствии, используя преимущество свежих шин, обогнал британца.