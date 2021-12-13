Яхта "Багира", самолет Falcon и "Феррари" — транспорт победителя "Формулы-1" Макса Ферстаппена (фото)

Этим летом нидерландский гонщик приобрел суперяхту "Багира" за €5 млн, длина которой 37 м.

В свободное время от выступлений за команду Red Bull новоиспеченный чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен живет на годовой оклад $25 млн и $17 млн бонусных. Об этом сообщает Sports.ru

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[ + – ] Яхта Макса Ферстаппена.

Ныне самый популярный пилот регулярно пополняет свой список роскошных транспортных средств. Так, этим летом он приобрел суперяхту "Багира" за €5 млн., длина которой составляет 37 м. Судно вмещает в себя 9 спальных комнат и джакузи. Прежде желающие могли арендовать ее за $100 в неделю.

[ + – ] Яхта Макса Ферстаппена.

В прошлом году у нидерландского гонщика также появился бизнес-джет Falcon-900EX, который прежде принадлежал миллиардеру Ричарду Брэнсону.

[ + – ] Салон суперджета.

На лайнере красуется логотип Ферстаппена и герб Нидерландов.

[ + – ] Личный джет чемпиона "Формулы-1"

Стоимость джета составляет примерно €10 млн.

Пилот ценит и роскошные суперкары. В прошлом году он обзавелся "Феррари" Monza SP2 за €1,6 млн. Этот спидстер считается лучшим в истории марки.

Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет всего 2,9 секунды. Главная особенность автомобиля — отсутствие лобового зеркала. Потоки ветра не дуют в водителя, корпус реализован так, чтобы ветровые потоки перенаправлялись вокруг кабины. Это воссоздает эффект пилотажа гоночного болида, к которому привык владелец.

Спорткар дополняется униформой: специальный комбинезон, шлем, перчатки и обувь.

[ + – ] Спецодежда для "Феррари" лимитированной серии Monza SP2

Monza SP2 выпускается лимитированной серией, таких всего 500 экземпляров.

[ + – ] Салон "Феррари"

[ + – ] Златан Ибрагимович за рулем "Феррари".

К слову сказать, такое же транспортное средство есть и у шведа Златана Ибрагимовича.

[ + – ] "Астон Мартин" Макса Ферстаппена.

До SP2 в гараже Ферстаппена были три "Астон Мартин" – от спонсоров. Кроме модели Vantage за €230 тыс. и мощностью 503 л.с., представитель британского автопрома предоставил нидерландскому гонщику DBS SUPERLEGGERA, стоимостью €380 тыс. и мощностью 725 л.с.

[ + – ] "Астон Мартин" Макса Ферстаппена.

Еще один подарок "Астон Мартин", которая ранее сотрудничала с "Ред Булл", – гиперкар Valkyrie стоимостью €2,8 млн евро, мощность которой 1130 л.с.

[ + – ] "Астон Мартин" Макса Ферстаппена.

Вместе с тем, Ферстаппену пока еще далеко до его конкурента в "Формуле-1" Льюиса Хэмилтона, у которого около десяти суперкаров, общая стоимость которых превышает $50 млн.

Ранее Фокус сообщал, что пилот из Нидерландов Макс Ферстаппен, представляющий команду Red Bull, выиграл "Формулу-1" на последнем круге. Хэмилтон уверенно лидировал практически всю гонку, однако после аварии на трассе потерял преимущество. Его соперник заехал на пит-стоп и впоследствии, используя преимущество свежих шин, обогнал британца.