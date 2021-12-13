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Яхта "Багира", самолет Falcon и "Феррари" — транспорт победителя "Формулы-1" Макса Ферстаппена (фото)

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Макс Ферстаппен, чемпион
Фото: "Формула-1" | Макс Ферстаппен, чемпион "Формулы-1".

Этим летом нидерландский гонщик приобрел суперяхту "Багира" за €5 млн, длина которой 37 м.

В свободное время от выступлений за команду Red Bull новоиспеченный чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен живет на годовой оклад $25 млн и $17 млн бонусных. Об этом сообщает Sports.ru

Яхта Макса Ферстаппена
Яхта Макса Ферстаппена.

Ныне самый популярный пилот регулярно пополняет свой список роскошных транспортных средств. Так, этим летом он приобрел суперяхту "Багира" за €5 млн., длина которой составляет 37 м. Судно вмещает в себя 9 спальных комнат и джакузи. Прежде желающие могли арендовать ее за $100 в неделю.

Яхта Макса Ферстаппена
Яхта Макса Ферстаппена.

В прошлом году у нидерландского гонщика также появился бизнес-джет Falcon-900EX, который прежде принадлежал миллиардеру Ричарду Брэнсону.

суперджета, салон
Салон суперджета.

На лайнере красуется логотип Ферстаппена и герб Нидерландов.

Личный джет чемпиона "Формулы-1"
Личный джет чемпиона "Формулы-1"

Стоимость джета составляет примерно €10 млн.

Пилот ценит и роскошные суперкары. В прошлом году он обзавелся "Феррари" Monza SP2 за €1,6 млн. Этот спидстер считается лучшим в истории марки.

"Феррари" гонщика
"Феррари" гонщика.

Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет всего 2,9 секунды. Главная особенность автомобиля — отсутствие лобового зеркала. Потоки ветра не дуют в водителя, корпус реализован так, чтобы ветровые потоки перенаправлялись вокруг кабины. Это воссоздает эффект пилотажа гоночного болида, к которому привык владелец.

Спорткар дополняется униформой: специальный комбинезон, шлем, перчатки и обувь.

Феррари, машина
Спецодежда для "Феррари" лимитированной серии Monza SP2

Monza SP2 выпускается лимитированной серией, таких всего 500 экземпляров.

Салон "Феррари"
Салон "Феррари"
Златан Ибрагимович за рулем "Феррари".
Златан Ибрагимович за рулем "Феррари".

К слову сказать, такое же транспортное средство есть и у шведа Златана Ибрагимовича.

машина , спорткар
"Астон Мартин" Макса Ферстаппена.

До SP2 в гараже Ферстаппена были три "Астон Мартин" – от спонсоров. Кроме модели Vantage за €230 тыс. и мощностью 503 л.с., представитель британского автопрома предоставил нидерландскому гонщику DBS SUPERLEGGERA, стоимостью €380 тыс. и мощностью 725 л.с.

машина, гонки
"Астон Мартин" Макса Ферстаппена.

Еще один подарок "Астон Мартин", которая ранее сотрудничала с "Ред Булл", – гиперкар Valkyrie стоимостью €2,8 млн евро, мощность которой 1130 л.с.

машина, спорткар
"Астон Мартин" Макса Ферстаппена.

Вместе с тем, Ферстаппену пока еще далеко до его конкурента в "Формуле-1" Льюиса Хэмилтона, у которого около десяти суперкаров, общая стоимость которых превышает $50 млн.

Ранее Фокус сообщал, что пилот из Нидерландов Макс Ферстаппен, представляющий команду Red Bull, выиграл "Формулу-1" на последнем круге. Хэмилтон уверенно лидировал практически всю гонку, однако после аварии на трассе потерял преимущество. Его соперник заехал на пит-стоп и впоследствии, используя преимущество свежих шин, обогнал британца.