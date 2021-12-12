Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл "Формулу-1" на последнем круге. Mercedes протестует

Хэмилтон уверенно лидировал, но после аварии на трассе потерял преимущество. Ферстаппен заехал на пит-стоп и затем уже на свежих шинах обогнал соперника.

Голландский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем гран-при Абу-Даби, заключительного в текущем сезоне этапа гонок. Это первое чемпионство Ферстаппена в чемпионате мира по кольцевым гонкам. Об этом сообщает Independent.

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Перед последним заездом сезона главные конкуренты — Ферстаппен из Red Bull и Льюис Хэмилтон из Mercedes — шли вровень с одинаковым показателем набранных очков — 369,5. Однако в конечном счете 24-летний представитель Нидерландов обошел британца на последнем круге и финишировал первым.

[ + – ] Скриншот: Макс Ферстаппен отрывается от Льюиса Хэмилтона

К чести Хэмилтона стоит сказать, что за семь кругов до финиша он уверенно лидировал — Ферстаппен отставал от него более чем на 10 секунд. Однако канадский гонщик Николас Латифи из команды Williams столкнулся с другим болидом, и на трассу выехала машина безопасности, из-за чего Хэмилтон и потерял все свое преимущество.

[ + – ] Авария во время Гран-при Абу-Даби

После выезда автомобиля безопасности Макс Ферстаппен заехал на пит-стоп за свежими шинами, а Mercedes оставила своего пилота на трассе. После рестарта перед Ферстаппеном оказались пять машин, которые отстали на круг. Согласно распоряжению дирекции гонки, этим пилотам было позволено, обогнав машину безопасности, встроиться в хвост пелотона.

После рестарта голландец воспользовался преимуществом свежих шин и обошел соперника на последнем круге заезда. Для Ферстаппена эта победа стала десятой в сезоне и 20-й за все время выступлений в "Формуле-1".

[ + – ] Скриншот: Соперничество Макс Ферстаппен и Льюиса Хэмилтона

Команда Mercedes пытается опротестовать результаты, ссылаясь на возможное нарушение процедуры рестарта после режима машины безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что на Гран-при "Формулы-1" в Турции победу одержал пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас, а Макс Ферстаппен финишировал вторым. Третьим стал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булла".