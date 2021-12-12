Макс Ферстаппен із Red Bull виграв "Формулу-1" на останньому колі. Mercedes протестує

Хемілтон впевнено лідирував, але після аварії на трасі втратив перевагу. Ферстаппен заїхав на піт-стоп і вже на свіжих шинах обігнав суперника.

Голландський гонщик "Формули-1" Макс Ферстаппен із команди Red Bull став переможцем гран-прі Абу-Дабі, заключного у поточному сезоні етапу перегонів. Це перше чемпіонство Ферстаппена у чемпіонаті світу з кільцевих автоперегонів. Про це повідомляє Independent.

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Перед останнім заїздом сезону головні конкуренти — Ферстаппен із Red Bull та Льюїс Хемілтон із Mercedes — йшли врівень з однаковим показником набраних очок — 369,5. Проте зрештою 24-річний представник Нідерландів обійшов британця на останньому колі та фінішував першим.

[ + – ] Скріншот: Макс Ферстаппен відривається від Льюїса Хемілтона

На честь Хемілтона варто сказати, що за сім кіл до фінішу він впевнено лідирував — Ферстаппен відставав від нього більш ніж на 10 секунд. Проте канадський гонщик Ніколас Латіфі з команди Williams зіштовхнувся з іншим болідом, і на трасу виїхала машина безпеки, через що Хемілтон і втратив всю свою перевагу.

[ + – ] Аварія під час Гран-прі Абу-Дабі

Після виїзду автомобіля безпеки Макс Ферстаппен заїхав на піт-стоп по свіжі шини, а Mercedes залишила свого пілота на трасі. Після рестарту перед Ферстаппеном опинилися п'ять машин, що відстали на коло. Згідно з розпорядженням дирекції перегонів, цим пілотам було дозволено, обігнавши машину безпеки, встати в хвісті пелотону.

Після рестарту Ферстаппен скористався перевагою нових шин і обійшов суперника на останньому колі заїзду. Для нього ця перемога стала десятою в сезоні та 20-ою за весь час виступів у "Формулі-1".

[ + – ] Скріншот: Суперництво Макс Ферстаппен та Льюїса Хемілтона

Команда Mercedes намагається опротестувати результати, посилаючись на можливе порушення процедури рестарту після режиму безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що на Гран-прі "Формули-1" у Туреччині перемогу здобув пілот команди "Мерседес" Валттері Боттас, а Макс Ферстаппен фінішував другим. Третім став мексиканець Серхіо Перес із "Ред Булла".