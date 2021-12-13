RU
RU
Розділи
Матеріали
Спорт

Яхта "Багіра", літак Falcon і "Феррарі" — особистий транспорт переможця "Формули-1" Макса Ферстаппена

143
Макс Ферстаппен, чемпіон
Фото: "Формула-1" | Макс Ферстаппен, чемпіон "Формули-1"

Цього літа нідерландський гонщик придбав супер'яхту "Багіра" за €5 млн, довжина якої 37 м.

У вільний час від виступів за команду Red Bull новий чемпіон "Формули-1" Макс Ферстаппен живе на річний оклад $25 млн і $17 млн бонусних. Про це повідомляє Sports.ru

Яхта Макса Ферстаппена
Яхта Макса Ферстаппена

Нині найпопулярніший пілот регулярно поповнює свій список розкішних транспортних засобів. Так, цього літа він придбав супер'яхту "Багіра" за €5 млн, довжина якої становить 37 м. Судно вміщує 9 спальних кімнат і джакузі. Раніше охочі могли орендувати її за $100 на тиждень.

Яхта Макса Ферстаппена
Яхта Макса Ферстаппена

Минулого року в нідерландського гонщика також з'явився бізнес-джет Falcon-900EX, який раніше належав мільярдеру Річарду Бренсону.

суперджету, салон
Салон суперджета

На лайнері красується логотип Ферстаппена та герб Нідерландів.

Особистий джет чемпіона "Формули-1"
Особистий джет чемпіона "Формули-1"

Вартість Джета складає приблизно €10 млн.

Пілот цінує і шикарні суперкари. Минулого року він обзавівся "Феррарі" Monza SP2 за €1,6 млн. Цей спідстер вважається найкращим в історії марки.

"Феррарі" гонщика
"Феррарі" гонщика.

Заявлений час розгону до 100 км/год становить 2,9 секунди. Головна особливість автомобіля — відсутність лобового дзеркала. Потоки вітру не спрямовуються у водія, корпус реалізований так, щоб вітрові потоки перенаправлялися навколо кабіни. Це відтворює ефект пілотажу гоночного боліду, до якого звик власник.

Спорткар доповнюється уніформою: спеціальний комбінезон, шолом, рукавички та взуття.

Феррарі, машина
Спецодяг для "Феррарі" лімітованої серії Monza SP2

Monza SP2 випускається лімітованою серією, таких лише 500 екземплярів.

Салон "Феррарі"
Салон "Феррарі"
Златан Ібрагімович за кермом "Феррарі".
Златан Ібрагімович за кермом "Феррарі".

До речі, такий же транспортний засіб є і в шведа Златана Ібрагімовича.

машина, спорткар
"Астон Мартін" Макса Ферстаппена

До SP2 у гаражі Ферстаппена були три "Астон Мартін" — від спонсорів. Крім моделі Vantage за €230 тис. і потужністю 503 к. с., представник британського автопрому надав нідерландському гонщику DBS SUPERLEGGERA, вартістю €380 тис. та потужністю 725 к. с.

машина, гонки
"Астон Мартін" Макса Ферстаппена

Ще один подарунок "Астон Мартін", яка раніше співпрацювала з "Ред Булл", — гіперкар Valkyrie вартістю €2,8 млн євро, потужність якої 1 130 к. с.

машина, спорткар
"Астон Мартін" Макса Ферстаппена

Разом із тим, Ферстаппену поки ще далеко до його конкурента в "Формулі-1" Льюїса Гамільтона, у якого майже десять суперкарів, загальна вартість яких перевищує $50 млн.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот із Нідерландів Макс Ферстаппен, який представляє команду Red Bull, виграв "Формулу-1" на останньому колі. Гамільтон упевнено лідирував практично всю гонку, проте після аварії на трасі втратив перевагу. Його суперник заїхав на піт-стоп і згодом, використовуючи перевагу нових шин, обігнав англійця.