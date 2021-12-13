Яхта "Багіра", літак Falcon і "Феррарі" — особистий транспорт переможця "Формули-1" Макса Ферстаппена

Цього літа нідерландський гонщик придбав супер'яхту "Багіра" за €5 млн, довжина якої 37 м.

У вільний час від виступів за команду Red Bull новий чемпіон "Формули-1" Макс Ферстаппен живе на річний оклад $25 млн і $17 млн бонусних. Про це повідомляє Sports.ru

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[ + – ] Яхта Макса Ферстаппена

Нині найпопулярніший пілот регулярно поповнює свій список розкішних транспортних засобів. Так, цього літа він придбав супер'яхту "Багіра" за €5 млн, довжина якої становить 37 м. Судно вміщує 9 спальних кімнат і джакузі. Раніше охочі могли орендувати її за $100 на тиждень.

[ + – ] Яхта Макса Ферстаппена

Минулого року в нідерландського гонщика також з'явився бізнес-джет Falcon-900EX, який раніше належав мільярдеру Річарду Бренсону.

[ + – ] Салон суперджета

На лайнері красується логотип Ферстаппена та герб Нідерландів.

[ + – ] Особистий джет чемпіона "Формули-1"

Вартість Джета складає приблизно €10 млн.

Пілот цінує і шикарні суперкари. Минулого року він обзавівся "Феррарі" Monza SP2 за €1,6 млн. Цей спідстер вважається найкращим в історії марки.

Заявлений час розгону до 100 км/год становить 2,9 секунди. Головна особливість автомобіля — відсутність лобового дзеркала. Потоки вітру не спрямовуються у водія, корпус реалізований так, щоб вітрові потоки перенаправлялися навколо кабіни. Це відтворює ефект пілотажу гоночного боліду, до якого звик власник.

Спорткар доповнюється уніформою: спеціальний комбінезон, шолом, рукавички та взуття.

[ + – ] Спецодяг для "Феррарі" лімітованої серії Monza SP2

Monza SP2 випускається лімітованою серією, таких лише 500 екземплярів.

[ + – ] Салон "Феррарі"

[ + – ] Златан Ібрагімович за кермом "Феррарі".

До речі, такий же транспортний засіб є і в шведа Златана Ібрагімовича.

[ + – ] "Астон Мартін" Макса Ферстаппена

До SP2 у гаражі Ферстаппена були три "Астон Мартін" — від спонсорів. Крім моделі Vantage за €230 тис. і потужністю 503 к. с., представник британського автопрому надав нідерландському гонщику DBS SUPERLEGGERA, вартістю €380 тис. та потужністю 725 к. с.

[ + – ] "Астон Мартін" Макса Ферстаппена

Ще один подарунок "Астон Мартін", яка раніше співпрацювала з "Ред Булл", — гіперкар Valkyrie вартістю €2,8 млн євро, потужність якої 1 130 к. с.

[ + – ] "Астон Мартін" Макса Ферстаппена

Разом із тим, Ферстаппену поки ще далеко до його конкурента в "Формулі-1" Льюїса Гамільтона, у якого майже десять суперкарів, загальна вартість яких перевищує $50 млн.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот із Нідерландів Макс Ферстаппен, який представляє команду Red Bull, виграв "Формулу-1" на останньому колі. Гамільтон упевнено лідирував практично всю гонку, проте після аварії на трасі втратив перевагу. Його суперник заїхав на піт-стоп і згодом, використовуючи перевагу нових шин, обігнав англійця.