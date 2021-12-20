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П'яна одеситка викрала яхту і врізалася на ній у пірс (фото)

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Яхта "Чорна перлина", одеса
Фото: Патрульна поліція | Яхта "Чорна перлина".

Після затримання з'ясувалося, що на жінку вже двічі складалися протоколи за керування транспортними засобами у стані сп'яніння.

Сьогодні, 20 грудня, в Одесі патрульні поліцейські разом із морськими прикордонниками затримали одеситку, яка викрала прогулянкову яхту "Чорна перлина". Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

Зазначається, що 25-річна жінка викрала судно, яке знаходилось у яхт-клубі на морському вокзалі. Власник яхти повідомив, що, прийшовши на причал, не виявив там свого плавзасобу.

одеса, яхта,
За словами затриманої, вона хотіла потрапити до Миколаєва.

Через деякий час зусиллями патрульних та військовослужбовців морської охорони "Перлину" вдалося знайти. Вона врізалася в бетонний мол порту.

Відео: "Думська"

У одеситки, що знаходилася за штурвалом, були ознаки наркотичного сп'яніння. За її словами, вона хотіла потрапити до Миколаєва.

Надалі після перевірки через бази даних співробітники поліції встановили, що затримана перебуває в розшуку. Крім того, протягом останнього року на неї двічі становили адмінпротоколи за керування транспортними засобами у стані сп'яніння.

За останній рік жінку неодноразово зупиняли поліцейські за керування транспортними засобами у стані сп'яніння.

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