П'яна одеситка викрала яхту і врізалася на ній у пірс (фото)

Після затримання з'ясувалося, що на жінку вже двічі складалися протоколи за керування транспортними засобами у стані сп'яніння.

Сьогодні, 20 грудня, в Одесі патрульні поліцейські разом із морськими прикордонниками затримали одеситку, яка викрала прогулянкову яхту "Чорна перлина". Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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Зазначається, що 25-річна жінка викрала судно, яке знаходилось у яхт-клубі на морському вокзалі. Власник яхти повідомив, що, прийшовши на причал, не виявив там свого плавзасобу.

[ + – ] За словами затриманої, вона хотіла потрапити до Миколаєва.

Через деякий час зусиллями патрульних та військовослужбовців морської охорони "Перлину" вдалося знайти. Вона врізалася в бетонний мол порту.

[ + – ] Відео: "Думська"

У одеситки, що знаходилася за штурвалом, були ознаки наркотичного сп'яніння. За її словами, вона хотіла потрапити до Миколаєва.

Надалі після перевірки через бази даних співробітники поліції встановили, що затримана перебуває в розшуку. Крім того, протягом останнього року на неї двічі становили адмінпротоколи за керування транспортними засобами у стані сп'яніння.

За останній рік жінку неодноразово зупиняли поліцейські за керування транспортними засобами у стані сп'яніння.

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