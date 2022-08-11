В Великобритании 18-летний парень спрятался в большом плюшевом мишке после угона авто (фото)

Угонщик вырезал дырку сзади игрушечного медведя, через которую пролез внутрь. Правоохранители поймали его во время обысков, заметив игрушку, которая "дышала".

В Великобритании парень спрятался от полицейских в большом плюшевом мишке. Его разыскивали правоохранители за кражу автомобиля. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

18-летний Джошуа Добсон спрятался полутораметровом плюшевом мишке в доме своей девушки, когда пытался убежать от полиции. Угонщик вырезал дырку сзади игрушечного медведя, через которую пролез внутрь. Правоохранители поймали его во время обысков, заметив игрушку, которая "дышала".

"Когда мы пошли арестовывать его, наши офицеры заметили, как большой медведь дышит, прежде чем нашли спрятанного внутри Добсона!", — рассказали в полиции Большого Манчестера.

[ + – ] 18-летний угонщик Фото: The Sun

В мае он украл внедорожник Mitsubishi стоимостью более $10 тысяч. Теперь он находится в тюрьме за кражу автомобилей и побег с заправочной станции, не заплатив.

"Сейчас он заперт за решеткой после вынесения приговора на прошлой неделе. Надеюсь, он терпимо проведет время внутри", — заявили правоохранители.

Напомним, Фокус писал, что под Киевом подросток на украденном грузовике устроил погоню с полицейскими. Парень предложил своей 17-летней подруге прокатиться на чужом служебном автомобиле. Однако транспорт попал под ориентировку и угонщику пришлось скрываться от правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Полтаве мужчина украл самокат, а потом пытался утопить его в ванной. В результате чего угонщик затопил нижний этаж, пытаясь замести следы.