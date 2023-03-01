Искусные лгуны: три знака Зодиака, которые лучше всего умеют врать

Иногда умение врать — полезный навык. Для того, чтобы правдоподобно лгать нужно иметь много полезных качеств. Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых врать получается лучше остальных.

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Близнецы

Близнецы мастера актерской игры, поэтому их ложь всегда выглядит максимально правдоподобно. Они даже сами иногда верят в выдуманное собой. Но для них все равно есть грань, и на подлости благодаря своему вранью они не пойдут.

Стрелец

Стрельцы во лжи видят инструмент для достижения целей, а так как они очень любят добиваться успеха, то часто прибегают к неправде во благо своим интересам.

Увлечь их в обмане практически невозможно, ведь их интеллект помогает сделать все без сомнений в их честности.

Козерог

Козерогов отличает от других знаков острая наблюдательность и дар переубеждения, что помогает им во владении искусством лжи. Вы не увидите никакого подвоха, если вам будет говорить неправду Козерог. Также они насквозь видят лгунов перед собой.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

Т﻿акте Фокус ранее писал про три самых трудолюбивых знака Зодиака и про три знака Зодиака, которые не умеют лгать