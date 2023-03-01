Майстерні брехуни: три знаки Зодіаку, які найкраще вміють брехати

Іноді вміння брехати – корисна навичка. Для того, щоб правдоподібно брехати, потрібно мати багато корисних якостей. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, у яких брехати виходить краще за інших.

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Близнюки

Близнюки — майстри акторської гри, тому їхня брехня завжди виглядає максимально правдоподібною. Вони навіть самі іноді вірять у вигадане собою. Але для них усе рівно є грань, і на підлості завдяки своїй брехні вони не підуть.

Стрілець

Стрільці у брехні бачать інструмент для досягнення цілей, а оскільки вони дуже люблять досягати успіху, то часто вдаються до неправди на благо своїм інтересам.

Викрити їх в брехні практично неможливо, адже їхній інтелект допомагає зробити все без сумнівів у їхній чесності.

Козеріг

Козерогів відрізняє від інших знаків гостра спостережливість та дар переконання, що допомагає їм у володінні мистецтвом брехні. Ви не побачите жодної каверзи, якщо вам буде говорити неправду Козеріг. Також вони наскрізь бачать брехунів перед собою.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

Також Фокус раніше писав про три найпрацелюбніші знаки Зодіаку і про три знаки Зодіаку, які не вміють брехати.