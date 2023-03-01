Модель порезала комбинезон Prada за 2100 долларов в прямом эфире (видео)

В получившемся наряде модель отправилась на показ новой коллекции Prada.

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27-летняя Мадлен Уайт, известный блогер и модель, опубликовала в TikTok видео, как из комбинезона Prada за 2100 долларов сделала совершенно новый ансамбль, изрезав дорогую вещь. Видео стало вирусным и вызвало немало комментариев в адрес автора.

Собираясь на очередной показ в рамках Недели моды в Милане Мадлен решила создать нечто необычное. Она купила темно-серый комбинезон, назвав его "шикарным" и "утилитарным", но решила добавить ему больше своей индивидуальности.

"Опасность не была в повестке дня @prada. Сегодня день моды Prada, и я не знаю, как я попала сюда, снимая глупые маленькие TikTok в своей квартире", – говорит она.

Затем девушка берет ножницы и начинает резать. В конце она хвастается своим "новым" блейзером, укороченным топом и юбкой, которые она сконструировала, отрезав штанины. Нижнюю часть брюк Уайт превратила в гетры.

Чтобы завершить образ, сделанный своими руками, Мадлен добавила блестящий ремень, прозрачный бюстгальтер, черные сапоги на небольшом каблуке и блестящую лиловую сумку.

Видео собрало 3,5 млн просмотров и массу разных реакций.

"Самая дорогая 5-минутная поделка", "Это выглядит намного лучше, чем комбинезон. Prada — дайте этой женщине работу! Она может многое добавить", "Я огорчен. От богатства до буквальных лохмотьев", "Я имею в виду, что вы всегда можете обрезать его или просто дополнить аксессуарами, чтобы он работал и соответствовал вашему стилю", "Она вошла с Prada и ушла с miu miu", – пишут в комментариях.

В свою очередь Мадлен поспешила заверить, что прежде, чем резать дорогую вещь, она купила ее, а не взяла в качестве спонсорского подарка.

Экспериментировать со стилем Уайт начала еще в период пандемии коронавируса, когда, как и многие люди из ее сферы, осталась без работы.

"Я начала публиковать сообщения в TikTok во время пандемии, потому что моя работа просто иссякла в одно мгновение, как и у всех. Я подумала, что я могу сделать со своим временем, так как у меня появилось много свободного времени. По сути, единственное, о чем я много знала, и чем отличалась от других, это то, что я знала, как шить и сочетать одежду. Я знаю, как стилизовать, поэтому я подумала: "Посмотрим, смогу ли я это сделать"", – рассказала она.

Сейчас Уайт может похвастаться четырьмя миллионами подписчиков в TikTok и 883 тысячами в Instagram, где она рассказывает о своих модных пробах и показывает получившиеся образы.

Ранее Фокус писал, что в рамках парижской Недели моды на подиум вышел горящий манекенщик.