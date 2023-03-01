Модель порізала комбінезон Prada за 2100 доларів у прямому ефірі (відео)

У наряді, що вийшов, модель вирушила на показ нової колекції Prada.

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27-річна Мадлен Вайт, відома блогерка і модель, опублікувала в TikTok відео, як із комбінезону Prada за 2100 доларів зробила зовсім новий ансамбль, порізавши дорогу річ. Відео стало вірусним та викликало чимало коментарів на адресу авторки.

Збираючись на черговий показ у межах Тижня моди в Мілані, Мадлен вирішила створити щось незвичайне. Вона купила темно-сірий комбінезон, назвавши його "шикарним" й "утилітарним", але вирішила додати йому більше своєї індивідуальності.

"Небезпека не була на порядку денному @prada. Сьогодні день моди Prada, і я не знаю, як я потрапила сюди, знімаючи дурні маленькі TikTok у своїй квартирі", — каже вона.

Потім дівчина бере ножиці та починає різати. В кінці вона хвалиться своїм "новим" блейзером, укороченим топом і спідницею, які вона сконструювала, відрізавши штанини. Нижню частину штанів Вайт перетворила на гетри.

Щоб завершити образ, зроблений своїми руками, Мадлен додала блискучий ремінь, прозорий бюстгальтер, чорні чоботи на невеликому підборі та блискучу фіолетову сумку.

Відео зібрало 3,5 млн переглядів і масу різних реакцій.

"Найдорожчий 5-хвилинний виріб", "Це має набагато кращий вигляд, ніж комбінезон. Prada — дайте цій жінці роботу! Вона може багато чого додати", "Я засмучений. Від багатства до буквального лахміття", "Я маю на увазі, що ви завжди можете обрізати його або просто доповнити аксесуарами, щоб він працював і відповідав вашому стилю", "Вона ввійшла з Prada і пішла з miu miu", — пишуть у коментарях.

Зі свого боку, Мадлен поспішила запевнити, що перш, ніж різати дорогу річ, вона купила її, а не взяла як спонсорський подарунок.

Експериментувати зі стилем Вайт почала ще під час пандемії коронавірусу, коли, як і багато людей з її сфери, залишилася без роботи.

"Я почала публікувати повідомлення в TikTok під час пандемії тому, що моя робота просто вичерпалася в одну мить, як і у всіх. Я подумала, що я можу зробити зі своїм часом тому, що в мене з'явилося багато вільного часу. По суті, єдине, про що я багато знала, і чим відрізнялася від інших, це те, що я знала, як шити і поєднувати одяг. Я знаю як стилізувати, тому я подумала: "Побачимо, чи зможу це зробити", .

Зараз Вайт може похвалитися чотирма мільйонами підписників у TikTok і 883 тисячами в Instagram, де вона розповідає про свої модні проби і показує образи.

Раніше Фокус писав, що в межах паризького Тижня моди на подіум вийшов манекенник, що горить.