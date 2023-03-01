Путин купил Алине Кабаевой самую большую квартиру в России
Огромный двухэтажный пентхаус с дизайном от Юдашкина, стоимостью в 15 миллионов долларов находится в Сочи.
Российские журналисты выяснили, что пассия российского президента, бывшая гимнастка Алина Кабаева, владеет самой большой квартирой в России. Пентхаус находится в Сочи, в Краснодарском крае. И в 2011 году его стоимость составляла 15 миллионов долларов. Правда для Путина сделали солидную скидку. Об этом сообщили журналисты "Проекта".
Нигде в документах не указано, что квартирой владеет Алина Кабаева, или российский президент, но в сочинском жилом комплексе "Королевский парк" все в курсе, кому принадлежит пентхаус. О чем сразу два риелтора и сказали журналистке, которая изобразила заинтересованную покупательницу.
Квартиру купили за 90 миллионов рублей в 2011 году, тогда как ее изначальная стоимость составляла 450 миллионов. Но застройщики сделали скидку. Приобрел квартиру известный в узких кругах Олег Руднев, доверенное лицо Владимира Путина и его старинный друг. Он же покупал для российского президента апартаменты в Санкт-Петербурге для его пассии Светланы Кривоногих. Руднев уже умер, сейчас его функции исполняет его сын Сергей Руднев. А деньги на покупку сочинского пентхауса и еще трех квартир в Сочи выделил кипрского офшора Ermira. Их оформили на бабушку олимпийской чемпионки – Анну Зацепилину. На эти апартаменты этажом выше и ниже пентхауса также сделали солидную скидку: продали за 20 миллионов рублей каждую, вместо 65 миллионов.
В 2021 году пентхаус выставляли на продажу, но так и не продали. Но фото обстановки остались, в Сети, так журналисты и выяснили, как выглядит самая большая и, вероятно, самая дорогая квартира России.
Ее площадь 2,6 тысячи кв. м, в ней есть бассейн, кинотеатр, патио, картинная галерея и собственная вертолетная площадка. Над дизайном пентхауса работал кутюрье Валентин Юдашкин. В 2021 году российский сервис ЦИАН признавал этот пентхаус "самой большой квартирой России". В квартире 20 комнат с панорамными окнами. Они украшены мрамором, дорогими породами дерева, сусальным золотом.
А для прислуги имеются две отдельные квартиры, которые относятся к пентхаусу.
Впрочем, в роскошной квартире Алина Кабаева в последние годы не появлялась.
Ранее центр "Досье" выяснил, что люди из окружения Путина в течение 15 лет занимаются недвижимостью Кабаевой. У нее, ее сестры, матери и бабушки есть 10 квартир в Москве и Петербурге, коттедж в Сочи, два дома в поселке дома отдыха "Успенское" в Московской области. Их общая рыночная стоимость, по подсчетам центра, достигает 2,5 миллиардов рублей.
Напомним, после того, как спортивная карьера Алины Кабаевой закончились, она недолго была депутатом Госдумы, теперь она занимает пост главы совета директоров "Национальной медиагруппы".
Считается, что у нее по меньшей мере трое детей от российского президента. Первенца она родила в 2015 году в Швейцарии, где и жила до начала войны в Украине на уединенной, но роскошной вилле. А в 2019 году – родила двух близнецов в Москве. После полномасштабного вторжения России в Украину против нее ввели санкции США, ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Япония. Сейчас Алина Кабаева живет в РФ, и изредка появляется на публике с сопровождении охраны. Например, в декабре она участвовала в открытии Академии художественной гимнастики имени себя и фотографировалась с поклонницами.