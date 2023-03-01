Путин купил Алине Кабаевой самую большую квартиру в России

Огромный двухэтажный пентхаус с дизайном от Юдашкина, стоимостью в 15 миллионов долларов находится в Сочи.

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Российские журналисты выяснили, что пассия российского президента, бывшая гимнастка Алина Кабаева, владеет самой большой квартирой в России. Пентхаус находится в Сочи, в Краснодарском крае. И в 2011 году его стоимость составляла 15 миллионов долларов. Правда для Путина сделали солидную скидку. Об этом сообщили журналисты "Проекта".

Нигде в документах не указано, что квартирой владеет Алина Кабаева, или российский президент, но в сочинском жилом комплексе "Королевский парк" все в курсе, кому принадлежит пентхаус. О чем сразу два риелтора и сказали журналистке, которая изобразила заинтересованную покупательницу.

[ + – ] ЖК "Королевский парк", где находится пентхаус Алины Кабаевой Фото: Скриншот

Квартиру купили за 90 миллионов рублей в 2011 году, тогда как ее изначальная стоимость составляла 450 миллионов. Но застройщики сделали скидку. Приобрел квартиру известный в узких кругах Олег Руднев, доверенное лицо Владимира Путина и его старинный друг. Он же покупал для российского президента апартаменты в Санкт-Петербурге для его пассии Светланы Кривоногих. Руднев уже умер, сейчас его функции исполняет его сын Сергей Руднев. А деньги на покупку сочинского пентхауса и еще трех квартир в Сочи выделил кипрского офшора Ermira. Их оформили на бабушку олимпийской чемпионки – Анну Зацепилину. На эти апартаменты этажом выше и ниже пентхауса также сделали солидную скидку: продали за 20 миллионов рублей каждую, вместо 65 миллионов.

В 2021 году пентхаус выставляли на продажу, но так и не продали. Но фото обстановки остались, в Сети, так журналисты и выяснили, как выглядит самая большая и, вероятно, самая дорогая квартира России.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Ее площадь 2,6 тысячи кв. м, в ней есть бассейн, кинотеатр, патио, картинная галерея и собственная вертолетная площадка. Над дизайном пентхауса работал кутюрье Валентин Юдашкин. В 2021 году российский сервис ЦИАН признавал этот пентхаус "самой большой квартирой России". В квартире 20 комнат с панорамными окнами. Они украшены мрамором, дорогими породами дерева, сусальным золотом.

А для прислуги имеются две отдельные квартиры, которые относятся к пентхаусу.

Впрочем, в роскошной квартире Алина Кабаева в последние годы не появлялась.

Ранее центр "Досье" выяснил, что люди из окружения Путина в течение 15 лет занимаются недвижимостью Кабаевой. У нее, ее сестры, матери и бабушки есть 10 квартир в Москве и Петербурге, коттедж в Сочи, два дома в поселке дома отдыха "Успенское" в Московской области. Их общая рыночная стоимость, по подсчетам центра, достигает 2,5 миллиардов рублей.

[ + – ] Алина Кабаева была депутатом Госдумы Фото: ТАСС

Напомним, после того, как спортивная карьера Алины Кабаевой закончились, она недолго была депутатом Госдумы, теперь она занимает пост главы совета директоров "Национальной медиагруппы".

Считается, что у нее по меньшей мере трое детей от российского президента. Первенца она родила в 2015 году в Швейцарии, где и жила до начала войны в Украине на уединенной, но роскошной вилле. А в 2019 году – родила двух близнецов в Москве. После полномасштабного вторжения России в Украину против нее ввели санкции США, ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Япония. Сейчас Алина Кабаева живет в РФ, и изредка появляется на публике с сопровождении охраны. Например, в декабре она участвовала в открытии Академии художественной гимнастики имени себя и фотографировалась с поклонницами.