Путін купив Аліні Кабаєвій найбільшу квартиру в Росії

Величезний двоповерховий пентхаус із дизайном від Юдашкіна, вартістю 15 мільйонів доларів, розташований у Сочі.

Related video

Російські журналісти з'ясували, що пасія російського президента, колишня гімнастка Аліна Кабаєва, має найбільшу квартиру в Росії. Пентхаус розташований у Сочі, що в Краснодарському краї. І у 2011 році його вартість становила 15 мільйонів доларів. Щоправда, для Путіна зробили солідну знижку. Про це повідомили журналісти "Проекта".

Ніде в документах не вказано, що квартирою володіє Аліна Кабаєва або російський президент, але в сочинському житловому комплексі "Королівський парк" всі знають, кому належить пентхаус. Про це двоє рієлторів одразу й сказали журналістці, яка зобразила зацікавлену покупницю.

[ + – ] ЖК "Королівський парк", де розташований пентхаус Аліни Кабаєвої Фото: Скриншот

Квартиру купили за 90 мільйонів рублів у 2011 році, тоді як її початкова вартість складала 450 мільйонів. Але забудовники зробили знижку. Придбав квартиру відомий у вузьких колах Олег Руднєв, довірена особа Володимира Путіна та його старий друг. Він купував для російського президента апартаменти в Санкт-Петербурзі для його пасії Світлани Кривоногих. Руднєв уже помер, зараз його функції виконує його син Сергій Руднєв. А гроші на покупку сочинського пентхауса та ще трьох квартир у Сочі виділив кіпрський офшор Ermira. Їх оформили на бабусю олімпійської чемпіонки — Анну Зачепіліну. На ці апартаменти поверхом вище та нижче за пентхаус також зробили солідну знижку: продали за 20 мільйонів рублів кожну замість 65 мільйонів.

2021 року пентхаус виставляли на продаж, але так і не продали. Але фото ситуації залишилися в мережі, так журналісти й з'ясували, який вигляд має найбільша та, ймовірно, найдорожча квартира Росії.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Її площа 2,6 тисяч кв. м, у ній є басейн, кінотеатр, патіо, картинна галерея та власний вертолітний майданчик. Над дизайном пентхауса працював кутюр'є Валентин Юдашкін. У 2021 році російський сервіс ЦИАН визнавав цей пентхаус "найбільшою квартирою Росії". У квартирі 20 кімнат із панорамними вікнами. Вони оздоблені мармуром, дорогими породами дерева, сусальним золотом.

А для прислуги є дві окремі квартири, які належать до пентхауса.

Утім, у розкішній квартирі Аліна Кабаєва останніми роками не з'являлася.

Раніше центр "Досье" з'ясував, що люди з оточення Путіна протягом 15 років займаються нерухомістю Кабаєвої. У неї, її сестри, матері та бабусі є 10 квартир у Москві та Петербурзі, котедж у Сочі, два будинки в селищі будинку відпочинку "Успенське" в Московській області. Їхня загальна ринкова вартість, за підрахунками центру, досягає 2,5 мільярда рублів.

[ + – ] Аліна Кабаєва була депутаткою Держдуми Фото: ТАСС

Нагадаємо, після того, як спортивна кар'єра Аліни Кабаєвої закінчилася, вона недовго була депутаткою Держдуми, тепер вона обіймає посаду голови ради директорів "Національної медіагрупи".

Вважається, що вона має щонайменше трьох дітей від російського президента. Первістка вона народила у 2015 році у Швейцарії, де й жила до початку війни в Україні на самотній, але розкішній віллі. А у 2019 році народила двох близнюків у Москві. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти неї ввели санкції США, ЄС, Великобританія, Канада, Австралія та Японія. Зараз Аліна Кабаєва живе в РФ і зрідка з'являється на публіці із супроводом охорони. Наприклад, у грудні вона брала участь у відкритті Академії художньої гімнастики імені себе та фотографувалася з шанувальницями.