Трэвиса Скотта обвинили в избиении человека в клубе и причинении ущерба в размере $12 тысяч
Сообщается, что Трэвис Скотт напал на мужчину в ночном клубе в Нью-Йорке и причинил ущерб на сумму 12 000 долларов.
31-летний рэпер Трэвис Скотт выступал в клубе Nebula на Таймс-сквер во вторник вечером вместе с Доном Толивером. Источники в полиции сообщили Page Six, что он якобы ударил человека кулаком по лицу и нанес ущерб оборудованию на сумму 12 000 долларов.
Отмечается, что рэпер вступил в словесную перепалку со звукорежиссером. Предполагаемая жертва не жаловалась на боль или какие-либо видимые травмы на момент составления отчета полицейскими.
Скотт также якобы повредил видеоэкран и динамик, прежде чем покинуть ночной клуб на неизвестной машине.
По информации издания, была подана только жалоба и Скотт не был арестован в связи с предполагаемым инцидентом.
Кроме того, перед тем, как ударить звукорежиссера и повредить оборудование, Трэвис Скотт также вступил в конфликт с ди-джеем.
"Вернись к черту!", — крикнул ему Скотт. После этого он толкнул ди-джея, который пытался настроить звук.
После ссоры с ди-джеем Скотт подошел к звукорежиссеру и начал "агрессивно кричать ему в лицо, почему он приглушил звук". Затем он ударил звукорежиссера прямо по лицу.
"Это вызвало большой переполох между охраной Трэвиса и службой безопасности клуба, — рассказал источник. После этого Трэвис забрал телефон у одного фаната, который записывал ночное выступление другого рэпера, Дона Толивера и якобы "швырнул телефон на пол".
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