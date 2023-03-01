Тревіса Скотта звинуватили у побитті людини в клубі та заподіянні збитків у розмірі $12 тисяч

Повідомляється, що Тревіс Скотт напав на чоловіка в нічному клубі у Нью-Йорку та завдав збитків на суму 12 000 доларів.

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31-річний репер Тревіс Скотт виступав у клубі Nebula на Таймс-сквер у вівторок увечері разом із Доном Толівером. Джерела в поліції повідомили Page Six, що він нібито вдарив людину кулаком по обличчю і завдав збитків устаткуванню на суму 12 000 доларів.

Зазначається, що репер вступив у словесну суперечку зі звукорежисером. Очікувана жертва не скаржилася на біль або будь-які видимі травми на момент складання звіту поліцейськими.

Скотт також нібито пошкодив відеоекран та динамік, перш ніж залишити нічний клуб на невідомій машині.

За інформацією видання, було подано лише скаргу і Скотта не було заарештовано у зв'язку з передбачуваним інцидентом.

[ + – ] Тревіс Скотт на концерті в клубі Nebula

Крім того, перед тим, як ударити звукорежисера та пошкодити обладнання, Тревіс Скотт також вступив у конфлікт із ді-джеєм.

"Повернися до біса!", — крикнув йому Скотт. Після цього він штовхнув діджея, який намагався налаштувати звук.

Після сварки з діджеєм Скотт підійшов до звукорежисера і почав "агресивно кричати йому в обличчя, чому він приглушив звук". Потім він ударив звукорежисера прямо по обличчю.

"Це викликало великий переполох між охороною Тревіса та службою безпеки клубу, — розповіло джерело. Після цього Тревіс забрав телефон у одного фаната, який записував нічний виступ іншого репера, Дона Толівера і нібито "шпурнув телефон на підлогу".

Раніше Фокус писав, чому насправді розійшлися Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт.