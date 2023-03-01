Тревіса Скотта звинуватили у побитті людини в клубі та заподіянні збитків у розмірі $12 тисяч
Повідомляється, що Тревіс Скотт напав на чоловіка в нічному клубі у Нью-Йорку та завдав збитків на суму 12 000 доларів.
31-річний репер Тревіс Скотт виступав у клубі Nebula на Таймс-сквер у вівторок увечері разом із Доном Толівером. Джерела в поліції повідомили Page Six, що він нібито вдарив людину кулаком по обличчю і завдав збитків устаткуванню на суму 12 000 доларів.
Зазначається, що репер вступив у словесну суперечку зі звукорежисером. Очікувана жертва не скаржилася на біль або будь-які видимі травми на момент складання звіту поліцейськими.
Скотт також нібито пошкодив відеоекран та динамік, перш ніж залишити нічний клуб на невідомій машині.
За інформацією видання, було подано лише скаргу і Скотта не було заарештовано у зв'язку з передбачуваним інцидентом.
Крім того, перед тим, як ударити звукорежисера та пошкодити обладнання, Тревіс Скотт також вступив у конфлікт із ді-джеєм.
"Повернися до біса!", — крикнув йому Скотт. Після цього він штовхнув діджея, який намагався налаштувати звук.
Після сварки з діджеєм Скотт підійшов до звукорежисера і почав "агресивно кричати йому в обличчя, чому він приглушив звук". Потім він ударив звукорежисера прямо по обличчю.
"Це викликало великий переполох між охороною Тревіса та службою безпеки клубу, — розповіло джерело. Після цього Тревіс забрав телефон у одного фаната, який записував нічний виступ іншого репера, Дона Толівера і нібито "шпурнув телефон на підлогу".
Раніше Фокус писав, чому насправді розійшлися Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт.