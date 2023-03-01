Стильная Джиджи Хадид в длинном облегающем платье с эффектом омбре

Знаменитость совершенно очаровательно в ярком образе.

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27-летняя супермодель пропустила Неделю моды в Париже, чтобы сосредоточиться на продвижении второго сезона Next In Fashion от Netflix. Джиджи Хадид была замечена папарацци в длинном облегающем платье в Сохо в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода знаменитость выбрала платье с эффектным омбре, которое напоминало пламя, поднимающееся из воды. Длинные светлые волосы девушки были собраны в хвост с тонкими завитками, обрамляющими лицо.

[ + – ] Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Свой образ Джиджи дополнила парой шоколадно-коричневых сапог с квадратным носком. Красная помада сделала ее макияж ярким на фоне не менее яркого платья. Золотые сережки украшали ее уши.

Напомним, шоу конкурса дизайнеров Next In Fashion первоначально транслировалось более трех лет назад, когда Тан Франс из Queer Eye и Алекса Чанг стали ведущими. В январе 2022 года было объявлено, что Хадид возьмет на себя роль Чанг во второй части, которая, наконец, вот-вот появится на потоковом сервисе.

Также Фокус писал, что Джиджи Хадид продемонстрировала стильное кожаное пальто на весну.