Стильна Джіджі Хадід у довгій обтислій сукні з ефектом омбре

Знаменитість цілком чарівна в яскравому образі.

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27-річна супермодель пропустила Тиждень моди в Парижі, щоб зосередитися на просуванні другого сезону Next In Fashion від Netflix. Джіджі Хадід була помічена папараці в довгій обтислій сукні в Сохо у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Для виходу знаменитість обрала сукню з ефектним омбре, яке нагадувало полум'я, що піднімається з води. Довге світле волосся дівчини було зібране у хвіст із тонкими завитками, що обрамляли обличчя.

[ + – ] Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Свій образ Джіджі доповнила парою шоколадно-коричневих чобіт із квадратним носком. Червона помада зробила її макіяж яскравим на тлі не менш яскравої сукні. Золоті сережки оздоблювали її вуха.

Нагадаємо, шоу конкурсу дизайнерів Next In Fashion спочатку транслювалося понад три роки тому, коли Тан Франс із Queer Eye та Алекса Чанг стали ведучими. У січні 2022 року було оголошено, що Хадід візьме на себе роль Чанг у другій частині, яка нарешті ось-ось з'явиться на потоковому сервісі.

Також Фокус писав, що Джіджі Хадід продемонструвала стильне шкіряне пальто на весну.