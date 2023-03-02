Разумный выбор: Кейт Хадсон продемонстрировала негабаритную поясную сумку

Поясные сумки позволяют без помощи рук носить с собой все самое необходимое.

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Недавно 43-летняя американская актриса Кейт Хадсон поделилась несколькими фотографиями в Instagram, прогуливаясь по Нью-Йорку со своей младшей дочерью Рани Роуз.

По этому случаю она надела темно-синий комбинезон с завязками на талии, массивные сапоги, большие круглые солнцезащитные очки и зеленую шапку для яркого акцента. Но аксессуаром, который привлекает внимание, была ее негабаритная поясная сумка.

Черная сумка Хадсон немного больше обычной поясной сумки, что позволяет легко носить с собой все необходимое.

В отличие от традиционной сумки с верхней ручкой, этот стиль позволяет освободить руки, что идеально, когда у вас есть маленький ребенок. Это также хорошая сумка для многозадачных путешественников, поскольку в ней можно хранить паспорта, важные документы, кошелек и ключи.

Стилизовать аксессуар тоже несложно. Вы можете носить сумку на талии для более традиционного образа или носить ее через плечо для более модного стиля — Хадсон продемонстрировала оба способа, подтвердив, что это идеальный вариант для мам в дороге.

Нейтральная сумка будет шикарно смотреться со всем: от мешковатого комплекта домашней одежды для поездок до свитера и джинсов для свидания, и легкого макси-платья для отпуска.

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