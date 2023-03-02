Розумний вибір: Кейт Гадсон продемонструвала негабаритну поясну сумку

Поясні сумки дозволяють без допомоги рук носити із собою все необхідне.

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Нещодавно 43-річна американська акторка Кейт Гадсон поділилася кількома фото в Instagram, прогулюючись по Нью-Йорку зі своєю молодшою дочкою Рані Роуз.

З цієї нагоди вона одягла темно-синій комбінезон із зав'язками на талії, масивні чоботи, великі круглі сонцезахисні окуляри та зелену шапку для яскравого акценту. Але аксесуаром, який привертає увагу, була негабаритна поясна сумка.

Чорна сумка Гадсон трохи більша за звичайну поясну сумку, що дозволяє легко носити із собою все необхідне.

На відміну від традиційної сумки з верхньою ручкою, цей стиль дозволяє звільнити руки, що є ідеальним, коли у вас є маленька дитина. Це також гарна сумка для багатозадачних мандрівників, оскільки в ній можна зберігати паспорти, важливі документи, гаманець та ключі.

Стилізувати аксесуар теж нескладно. Ви можете носити сумку на талії для більш традиційного образу або носити її через плече для моднішого стилю — Гадсон продемонструвала обидва способи, підтвердивши, що це ідеальний варіант для мам у дорозі.

Нейтральна сумка шикарно виглядатиме з усім: від мішкуватого комплекту домашнього одягу для поїздок до светра і джинсів для побачення, і легкої максісукні для відпустки.

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