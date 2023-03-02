Сара Фергюсон о Меган Маркл и принце Гарри, прокладывающих свой собственный путь: "У меня нет суждений"

Сара "Ферги" Фергюсон говорит, что у нее "нет суждений", поскольку принц Гарри и Меган Маркл идут своим путем.

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Герцогиня Йоркская и автор книги "Самая интригующая леди" рассказала журналу People, что принцесса Диана "невероятно гордилась бы своими внуками".

В эксклюзивном интервью 63-летняя Сара, широко известная как Ферги, рассказала о том, как герцог и герцогиня Сассекские прокладывают свой собственный путь, воспитывая двух маленьких детей, 3-летнего сына Арчи Харрисона и годовалую дочь Лилибет Диану в Калифорнии.

"Я не верю, что один человек имеет право судить другого человека. Я не в том положении, чтобы выносить какие-либо суждения", — говорит герцогиня Йоркская, чей новый роман "Самая интригующая леди" выйдет в марте.

"Меня судили всю мою жизнь и я не осуждаю Сассексов. Я думаю, что Диана невероятно гордилась бы своими внуками. И не только внуками Сассексов, но и детьми Уильяма", — добавляет герцогиня, имея в виду троих детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: 9-летнего принца Джорджа, 7-летнюю принцессу Шарлотту и 4-летнего принца Луи.

Ранее герцогиня рассказывала, что она и принцесса Диана, которую она ласково называла "Герцог", были лучшими друзьями с подросткового возраста и задолго до того, как Диана вышла замуж за тогдашнего принца Чарльза, а Сара вышла замуж за его брата — принца Эндрю.

[ + – ] Сара Фергюсон и принцесса Диана Фото: Getty Images

Также Фокус писал, что принц Эндрю "следит" за жизнью Гарри и Меган в США в надежде построить новую карьеру.