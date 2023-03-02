Сара Фергюсон про Меган Маркл і принца Гаррі, які прокладають свій власний шлях: "У мене немає суджень"

Сара "Фергі" Фергюсон каже, що в неї "немає суджень", оскільки принц Гаррі та Меган Маркл ідуть своїм шляхом.

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Герцогиня Йоркська й авторка книги "Найбільш інтригуюча леді" розповіла журналу People, що принцеса Діана "неймовірно пишалася б своїми онуками".

В ексклюзивному інтерв'ю 63-річна Сара, широко відома як Фергі, розповіла про те, як герцог і герцогиня Сассекські прокладають свій власний шлях, виховуючи двох маленьких дітей, 3-річного сина Арчі Гаррісона й однорічну доньку Лілібет Діану, в Каліфорнії.

"Я не вірю, що одна людина має право судити іншу людину. Я не в тому положенні, щоб виносити будь-які судження", — каже герцогиня Йоркська, чий новий роман "Найбільш інтригуюча леді" вийде в березні.

"Мене судили все моє життя, і я не засуджую Сассексів. Я думаю, що Діана неймовірно пишалася б своїми онуками. І не тільки онуками Сассексів, а й дітьми Вільяма", — додає герцогиня, маючи на увазі трьох дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон: 9-річного принца Джорджа, 7-річну принцесу Шарлотту й 4-річного принца Луї.

Раніше герцогиня розповідала, що вона та принцеса Діана, яку вона ласкаво називала "Герцог", були найкращими друзями з підліткового віку й задовго до того, як Діана вийшла заміж тодішнього принца Чарльза, а Сара вийшла заміж за його брата — принца Ендрю.

[ + – ] Сара Фергюсон і принцеса Діана Фото: Getty Images

Також Фокус писав, що принц Ендрю "стежить" за життям Гаррі та Меган у США, сподіваючись побудувати нову кар'єру.