Психолог рассказала, как распознать "нарцисса" и манипулятора в отношениях

Перпетуа Нео из Сингапура составила список фраз, которые должны вызвать тревогу.

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Примерно один из 200 человек, страдает нарциссическим расстройством личности. Часто такие люди начинают манипулировать своими партнерами и подобные отношения становятся абьюзивными. Однако начинается все достаточно невинно. Психолог Перпетуа Нео из Сингапура утверждает, что все нарциссы действуют схожими методами, поэтому тактика, которую они используют для достижения цели – особо не отличается. Она назвала самые расхожие фразы, используемые манипуляторами и "нарциссами", пишет Daily Mail.

"Они как будто читают одно и то же руководство, хотя никто не дает им конечно это руководство. Просто они запрограммированы почти одинаково", — отмечает психолог.

Все люди в той или иной степени обладают нарциссическими чертами, но примерно один из 200 человек страдает нарциссическим расстройством личности.

Перпетуа Нео из Сингапура работает, кроме прочего, с жертвами нарциссического насилия, так что она составила список из фраз, которые должны вызывать тревогу.

По ее мнению есть три основных этапа эмоционально оскорбительных отношений:

стадия идеализации;

стадия обесценивания;

стадия отвержения.

Также важно отметить, что существуют значительные гендерные различия, когда речь идет о распространенности заболевания.

Согласно последним данным, около 75 процентов подобного диагноза имеет отношение к мужчинам.

Стадия идеализации: остерегайтесь "бомбардировки любовью"

Бомбардировкой любовью психологи называют тот этап, когда кто-то осыпает своего нового партнера романтическими жестами, искусно рисуя картину прекрасного будущего, которое они намерены разделить. Причем происходит это, даже когда они знают друг друга всего несколько дней.

"Любой, кто пытается сделать это слишком быстро, в основном ускоряет близость, и это плохо", — говорит психолог, отмечая, что отношения с нарциссами будут развиваться очень быстро.

И обычно используются фразы вроде:

Ты моя родственная душа;

Я никогда раньше не встречал таких, как ты;

Ты понимаешь меня намного лучше, чем кто-либо другой;

Это судьба, что мы встретились;

Я никогда раньше ни к кому так не относился;

Ты мой единственный друг и нам больше никто не нужен;

Мы будем вместе навсегда.

Стадия обесценивания: истинное "я" нарцисса начнет проявляться, как только его жертва попадется на крючок.

Те, кто находится в отношениях с нарциссами, должны быть готовы к тому, что период "медового месяца" будет недолгим.

Вскоре появятся оскорбления и критика, но они будут органично вплетены в комплименты, чтобы их жертва поверила, что отношения все еще стоят того.

Обидчик по-прежнему хочет удержать своего партнера на стороне, но будет предпринимать шаги, чтобы подорвать его уверенность и самооценку.

В результате это в конечном итоге заставит их вторую половинку думать, что любой проступок является их собственной ошибкой.

Нарцисс будет все выворачивать в свою пользу и использовать любую возможность, чтобы выставить себя в лучшем свете и удерживать партнера в постоянном стрессе.

Настораживающие фразы в это время включают:

Ты псих, ты ненормальный;

Ты слишком чувствителен;

Неудивительно, что ты никому не нравишься;

Мои друзья ненавидят тебя, но я всегда защищаю тебя;

Разве я не важнее для тебя, чем твои друзья?;

Твои слезы на меня не подействуют. Почему ты плачешь?;

Ты так манипулируешь.

Еще одним ключевым признаком будет то, что нарциссы попытаются обесценить все, что нравится их жертве, включая их хобби, интересы и даже их друзей.

Они часто по умолчанию изображают из себя жертву, утверждая, что любое неблаговидное поведение является результатом того, как с ними обращались в прошлом их родители или бывшие.

Стадия отвержения: нарцисс, скорее всего, устанет изматывать свою жертву.

Именно на этом заключительном этапе оскорбления становятся особенно болезненными. И если нарцисс собирается разорвать отношения, то он сделает это так, чтобы выставить себя в лучшем свете.

Одними из самых шокирующих фраз в этом случае будут:

Все тебя ненавидят;

Никто больше никогда не полюбит тебя;

Я лучшее, что с тобой когда-либо приключалось;

Развлекайся в одиночестве до конца жизни;

Ты сам виноват в том, что случилось.

По мнению психолога, когда начинается третья стадия, лучше всего просто уйти, не дожидаясь разрыва. В противном случае эмоциональная пытка может длиться очень долго.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о способах узнать, любит ли вас ваш партнер.