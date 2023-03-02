Психологиня розповіла, як розпізнати "нарциса" та маніпулятора у стосунках

Перпетуа Нео із Сінгапура склала список фраз, які мають викликати тривогу.

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Приблизно одна з 200 осіб, страждає нарцисичним розладом особистості. Часто такі люди починають маніпулювати своїми партнерами і такі стосунки стають аб'юзивними. Однак починається все досить безневинно. Психологиня Перпетуа Нео із Сінгапура стверджує, що всі нарциси діють схожими методами, тому тактика, що вони використовують задля досягнення мети — особливо відрізняється. Вона назвала найпоширеніші фрази, які використовуються маніпуляторами та "нарцисами", пише Daily Mail.

"Вони начебто читають одне й те саме керівництво, хоча ніхто не дає їм звичайно це керівництво. Просто вони запрограмовані майже однаково", — зазначає психологиня.

Усі люди тією чи іншою мірою мають нарцисичні риси, але приблизно одна з 200 людей страждає на нарцисичним розладом особистості.

Перпетуа Нео із Сінгапура працює, крім іншого, із жертвами нарцисичного насильства, тож вона склала список із фраз, які мають викликати тривогу.

На її думку, є три основні етапи емоційно образливих стосунків:

стадія ідеалізації;

стадія знецінення;

стадія заперечення.

Також важливо зазначити, що існують значні ґендерні відмінності, коли йдеться про поширеність захворювання.

Згідно з останніми даними, приблизно 75 відсотків такого діагнозу має стосунок до чоловіків.

Стадія ідеалізації: остерігайтесь "бомбардування коханням"

Бомбардуванням коханням психологи називають той етап, коли хтось обсипає свого нового партнера романтичними жестами, майстерно малюючи картину прекрасного майбутнього, яке вони мають намір розділити. Причому відбувається це, навіть коли вони знають одне одного лише кілька днів.

"Будь-хто, хто намагається зробити це надто швидко, здебільшого прискорює близькість, і це погано", — каже психологиня, зазначаючи, що стосунки з нарцисами розвиватимуться дуже швидко.

І зазвичай використовуються фрази на кшталт:

Ти моя споріднена душа;

Я ніколи раніше не зустрічав таких, як ти;

Ти розумієш мене набагато краще, ніж будь-хто інший;

Це доля, яку ми зустріли;

Я ніколи раніше ні до кого так не ставився;

Ти мій єдиний друг і нам більше ніхто не потрібен;

Ми будемо разом назавжди.

Стадія знецінення: справжнє "я" нарциса почне проявлятися, щойно його жертва потрапить на гачок

Ті, хто перебуває у стосунках із нарцисами, мають бути готовими до того, що період "медового місяця" буде недовгим.

Незабаром з'являться образи та критика, але вони будуть органічно вплетені в компліменти, щоб їхня жертва повірила, що стосунки все ще варті того.

Образник, як і раніше, хоче утримати свого партнера на стороні, але робитиме кроки, щоб підірвати його впевненість і самооцінку.

Це зрештою змусить їхню другу половинку думати, що будь-яка провина є їхньою власною помилкою.

Нарцис усе вивертатиме на свою користь і використовуватиме будь-яку можливість, щоб виставити себе в кращому світлі й утримувати партнера в постійному стресі.

Насторожувальні фрази в цей час враховують:

Ти псих, ти ненормальний;

Ти надто чутливий;

Не дивно, що ти нікому не подобається;

Мої друзі ненавидять тебе, але я завжди захищаю тебе;

Хіба я не важливіша для тебе, ніж твої друзі?;

Твої сльози на мене не вплинуть. Чому ти плачеш?;

Ти так маніпулюєш.

Ще однією ключовою ознакою є те, що нарциси спробують знецінити все, що подобається їхній жертві, враховуючи їхні хобі, інтереси та навіть їхніх друзів.

Вони часто за умовчанням зображують із себе жертву, стверджуючи, що будь-яка непристойна поведінка є результатом того, як із ними поводилися в минулому їхні батьки чи колишні.

Стадія заперечення: нарцис, швидше за все, втомиться вимотувати свою жертву

Саме на цьому заключному етапі образи стають особливо болісними. І якщо нарцис збирається розірвати стосунки, він зробить це так, щоб виставити себе в кращому світлі.

Одними з найбільш шокуючих фраз у цьому випадку будуть:

Усі тебе ненавидять;

Ніхто більше ніколи не полюбить тебе;

Я найкраще, що з тобою колись траплялося;

Розважайся на самоті до кінця життя;

Ти сам винен у тому, що сталося.

На думку психологині, коли починається третя стадія, найкраще просто піти, не чекаючи розриву. Інакше емоційне катування може тривати дуже довго.

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