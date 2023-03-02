Иво Бобул извинился перед женщинами после своих скандальных высказываний

Ранее музыкант назвал современных женщин меркантильными.

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69-летний украинский певец Иво Бобул публично извинился за свои высказывания о современных женщинах. Обращение артист оставил в Instagram.

"Уважаемые дамы, я, как украинский певец, желаю выразить искренние извинения за свои необдуманные и обидные слова, которые я высказал во время интервью. Я даже не мог представить, что так огорчу кого-то своими высказываниями", — отметил Иво Бобул.

Музыкант добавил, что его высказывания были оскорбительными и несправедливыми. В частности, он пообещал, что сделает все возможное, чтобы исправить свою публичную ошибку и восстановить доверие к себе.

Также Бобул признал, что в своей творческой жизни ему пришлось работать с талантливыми, целеустремленными женщинами "с большими амбициями и жаждой жизни", и объяснил, что не имел права обвинять в том числе и их в меркантильности и разбалованности.

Скандальные высказывания Иво Бобула

Накануне народный артист Украины дал интервью журналистке Эмме Антонюк. В частности, среди вопросов прозвучало: "Как певец воспитывает своего 16-летнего сына в отношении женщин".

Бобул резко выразился, назвав современных женщин меркантильными. А 32-летней ведущей программы упрекнул, что она в своем возрасте еще не имеет мужа и детей.

[ + – ] Иво Бобул

Напомним, Иво Бобул планировал стать народным депутатом.

Также Фокус писал о трагедии в семье Иво Бобула, вызванной коронавирусной инфекцией.