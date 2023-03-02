Іво Бобул попросив вибачення перед жінками після своїх скандальних висловлювань

Раніше музикант назвав сучасних жінок меркантильними.

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69-річний український співак Іво Бобул публічно попросив вибачення за свої висловлювання про сучасних жінок. Звернення артист залишив в Instagram.

"Шановні дами та пані, я, як український співак, бажаю висловити щирі вибачення за свої необдумані та образливі слова, які я висловив під час інтерв'ю. Я навіть не міг уявити, що так засмучу когось своїми висловлюваннями", — зазначив Іво Бобул.

Музикант додав, що його висловлювання були образливими та несправедливими. Зокрема він пообіцяв, що зробить усе можливе, аби виправити свою публічну помилку та відновити довіру до себе.

Також Бобул визнав, що у своєму творчому житті йому довелося працювати із талановитими, цілеспрямованими жінками "з великими амбіціями і жагою до життя", і пояснив, що не мав права звинувачувати в тому числі й їх у меркантильності та розбалуваності.

Скандальні висловлювання Іво Бобула

Напередодні народний артист України дав інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк. Зокрема серед питань прозвучало: "Як співак виховує свого 16-річного сина у ставленні до жінок".

Бобул різко висловився, назвавши сучасних жінок меркантильними. А 32-річній ведучій програмі дорікнув, що вона у своєму віці ще не має чоловіка та дітей.

[ + – ] Іво Бобул

Нагадаємо, Іво Бобул планував стати народним депутатом.

Також Фокус писав про трагедію в родині Іво Бобула, спричинену коронавірусною інфекцією.