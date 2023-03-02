Блогер из Венесуэлы рассказала, что Криштиану Роналду изменил с ней Джорджине Родригес

Девушка уверяет, что Роналду сам пригласил ее в номер, прислав сообщение по телефону.

Related video

Блогер из Венесуэлы по имени Джорджилая, у которой в Instagram 185 тысяч подписчиков, заявила, что 25 марта прошлого года футбольная суперзвезда Криштиану Роналду пригласил ее в свой номер в отеле Solverde в Вила-Нова-де-Гайя, на севере Португалии, и там у них случился секс по обоюдному согласию, пишет The Sun.

По ее словам, Криштиану, который тренировался со своими товарищами по команде перед чемпионатом мира по футболу в Катаре, прислал ей сообщение после того, как она позировала для селфи с ним.

"Когда я прочитала сообщение, я подумала, что если я пойду туда, мы просто поговорим, узнаем друг друга получше, может быть, я смогу сделать еще несколько фотографий. Я не думала, что в такой ситуации будет секс. Дело в том, что это произошло. Это было согласие с моей стороны, но, несмотря на это, я чувствовал, что слава и власть Криштиану Роналду манипулируют мной", – сказала она. Позже девушка добавила, что чувствовала себя "использованной".

На тот момент Роналду уже несколько лет состоял в отношениях с Джорджиной Родригес, которая родила ему двух детей.

Пресс-секретарь футболиста уже отреагировал на заявление блогерши, назвав их "ложными и клеветническими".

В своем аккаунте в Instagram Джорджилая сохранила серию своих фотографий с Роналду в папке под названием "Криштиану Роналду". На двух фотографиях Роналду был изображен обнимающим улыбающуюся венесуэлку.

В аккаунте Джорджилаи – в основном фото в нижнем белье. На некоторых снимках она позирует с мужчиной, которого называет своей любовью. Она утверждает, что рассказала о сексе с Роналду не ради славы или скандалов.

Как отреагирует на эту новость Джорджина, пока неизвестно. Она познакомилась с Роналду в 2016 году в магазине Gucci, где работала продавцом. У футболиста пятеро детей. Его старший сын Криштиану-младший родился в США в 2010 году, но сразу же вернулся в Мадрид, чтобы расти в Испании. Личность его матери неизвестна. Затем Джорджина родила дочь Алану 12 ноября 2017 года. В октябре 2021 года пара сообщила, что ждет близнецов, но их сын трагически погиб при рождении 18 апреля, но их дочь выжила.

Ранее Фокус писал, что Джорджина Родригес показала фото младшей дочери с ее отцом.