"Прекрасный изумруд": Джорджина Родригес показала новое фото подросшей дочери

Девочка очень похожа на своего знаменитого отца Криштиану Роналду.

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29-летняя испанская модель и возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес у которой 46,2 млн подписчиков в Instagram, порадовала поклонников новым милым фото. На опубликованном снимке Роналду сидит на диване со своей девятимесячной дочерью Беллой Эсмеральдой. Кадр сделан в Эр-Рияде, где сейчас проживает семья футболиста, играющего за клуб "Аль-Наср".

"Белла Эсмеральда. Этот взгляд такой сильный и нежный, что Бог дал тебе… Я тебя люблю", – подписала снимок Родригес. Первым его прокомментировал Роналду.

"Такой же, как и у папы. Моя любовь", – отметил он.

[ + – ] Криштиану Роналду и его дочь Белла Эсмеральда Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Белла Эсмеральда в переводе означает "прекрасный изумруд". Девочка – последний на сегодня общий ребенок пары. Джорджина была беременна двойней, однако один малыш не выжил, что стало для футболиста и его возлюбленной большим ударом.

Всего у Роналду пятеро детей: Криштиану Роналду-младший, близнецы Ева и Матео, Белла Эсмеральда и Алана Мартина. Последних двух родила Джорджина. Несмотря на то, что о романтических отношениях знаменитостей известно с 2016 года и они стали родителями двух общих детей, официальный брак пара заключать не спешит.

Криштиану вместе с подругой и детьми улетел на Ближний Восток совсем недавно и уже делает первые успехи в новом клубе. Он недавно забил четыре гола в одном матче за свою команду. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" оформил дубль в первом тайме против "Аль-Вехды", а после перерыва добавил еще два.

Ранее Фокус писал, что Родригес показала романтичные фото.