Криштиану Роналду впервые показал фото с новорожденной дочкой

Недавно Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес потеряли новорожденного сына.

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Криштиану Роналду опубликовал у себя в Instagram первое семейное фото с новорожденной дочерью. Футболист поблагодарил всех своих близких, друзей и поклонников за теплые слова поддержки, в которой его семья очень нуждалась после трагедии, которую им пришлось пережить.

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"Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и поступки. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы испытываете к нашей семье. Пришло время быть благодарными за ту жизнь, которую мы только что приняли в этот мир",— подписал фото Роналду.

Поклонники футболиста оставили сотни комментариев под фото со словами поддержки и пожелали семье Роналду быть сильными и справиться со всеми трудностями.

Напомним, недавно нападающий "Манчестер Юнайтед" и его возлюбленная Джорджина Родригес потеряли новорожденного сына — ребенок умер во время родов. Звездные родители, которые воспитывают четверых детей, ждали рождения близнецов — мальчика и девочки. Криштиану Роналду сообщил, что прожить это тяжелое время и смириться с болью утраты его семье помогает новорожденная дочка. Она дает силы пройти этот путь с надеждой и счастьем.

Поклонники футболиста вели себя чутко и с глубокой нежностью поддержали Роналду. Они оставили тысячи комментариев в соцсетях, а во время матча "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля", на котором футболист отсутствовал из-за случившейся трагедии, болельщики устроили акцию поддержки и исполнили песню "You'll Never Walk Alone" в память об умершем новорожденном сыне футболиста.

Роналду очень тронуло сострадание поклонников. Футболист назвал всех, кто его поддержал, своей большой семьей.

Как писал ранее Фокус, семья Криштиану Роналду сообщила о скором пополнении в конце октября 2021. Звездные родители ждали рождения двойни.