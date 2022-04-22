Кріштіану Роналду вперше показав фото з новонародженою донькою

Нещодавно Кріштіану Роналду та його кохана Джорджина Родрігес втратили новонародженого сина.

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Кріштіану Роналду опублікував у себе в Instagram перше сімейне фото з новонародженою дочкою. Футболіст подякував усім своїм близьким, друзям і шанувальникам за теплі слова підтримки, якої його сім'я дуже потребувала після трагедії, яку їм довелося пережити.

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"Ми хочемо подякувати всім за добрі слова та вчинки. Ваша підтримка дуже важлива, і ми всі відчули любов і повагу, які ви відчуваєте до нашої родини. Настав час бути вдячними за те життя, яке ми щойно прийняли в цей світ", — підписав фото Роналду

Шанувальники футболіста залишили сотні коментарів під фото зі словами підтримки та побажали родині Роналду бути сильними та впоратися з усіма труднощами.

Нагадаємо, нещодавно нападник "Манчестер Юнайтед" і його кохана Джорджина Родрігес втратили новонародженого сина — дитина померла під час пологів. Зіркові батьки, які виховують чотирьох дітей, чекали на народження близнюків — хлопчика та дівчинки. Кріштіану Роналду повідомив, що прожити цей жахливий час і змиритися з болем втрати його сім'ї допомагає новонароджена донька. Вона дає сили пройти цей шлях із надією та щастям.

Шанувальники футболіста поводилися чуйно та з глибокою ніжністю підтримали Роналду. Вони залишили тисячі коментарів у соцмережах, а під час матчу "Манчестер Юнайтед" проти "Ліверпуля", на якому футболіст був відсутній через трагедію, вболівальники влаштували акцію підтримки та виконали пісню "You'll Never Walk Alone" на згадку про померлого сина футболіста.

Роналду дуже зворушило співчуття шанувальників. Футболіст назвав усіх, хто його підтримав, своєю великою родиною.

Як писав раніше Фокус, сім'я Кріштіану Роналду повідомила про швидке поповнення наприкінці жовтня 2021 року. Зіркові батьки чекали народження двійні.