Джорджина Родригес показала романтические кадры из отпуска

Звездная пара устроила себе романтическое свидание.

Related video

28-летняя испанская модель и девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала несколько снимков в своем Instagram-аккаунте и показала, как сидит за столиком в ресторане с очень интересным интерьером.

На фотографиях, которыми Родригес поделилась со своими подписчиками, она нюхает цветок сидя на стуле, одета в короткий наряд и обута в белые туфли на высоких каблуках.

"Ужин с любовью", — подписала модель снимки, вероятно, имея в виду, что ужинает она с любовью своей жизни и отцом своих детей – Криштиану Роналду.

Также в галерее девушка показала снимок с футболистом, который сидит рядом и целует свою возлюбленную в щеку.

37-летний португальский футболист воспитывает пятерых детей — Криштиану Роналду-младшего, близнецов Еву и Матео, 8-месячную Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Последние двое родились у союза спортсмена и его девушки, Джорджины Родригес. Несмотря на то, что о романтических отношениях знаменитостей известно с 2016 года и они стали родителями двух общих детей, официальный брак пара заключать не спешит.

Напомним, что Джорджина Родригес и Криштиану Роналду живут вместе в Саудовской Аравии, несмотря на местные законы.

Также Фокус писал о роскошном самолете за 60 млн долларов, в котором Роналду с семьей улетел в Саудовскую Аравию.