Джорджина Родрігес показала романтичні кадри з відпустки

Зіркова пара влаштувала собі романтичне побачення.

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28-річна іспанська модель і дівчина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес опублікувала кілька знімків у своєму Instagram-акаунті й показала, як сидить за столиком у ресторані з дуже цікавим інтер'єром.

На фотографіях, якими Родрігес поділилася зі своїми підписниками, вона нюхає квітку, сидячи на стільці, одягнена в коротке вбрання та взута в білі туфлі на високих підборах.

"Вечеря з коханим", — підписала модель знімки, мабуть, маючи на увазі, що вечеряє вона з коханням свого життя й батьком своїх дітей — Кріштіану Роналду.

Також у галереї дівчина показала знімок із футболістом, який сидить поруч і цілує свою кохану в щоку.

37-річний португальський футболіст виховує п'ятьох дітей — Кріштіану Роналду-молодшого, близнюків Єву та Матео, 8-місячну Беллу Есмеральду й Алану Мартіну. Останні двоє народилися в союзі спортсмена та його дівчини, Джорджини Родрігес. Незважаючи на те, що про романтичні стосунки знаменитостей відомо з 2016 року й вони стали батьками двох спільних дітей, офіційний шлюб пара укладати не поспішає.

Нагадаємо, що Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду живуть разом у Саудівській Аравії, незважаючи на місцеві закони.

Також Фокус писав про розкішний літак за 60 млн доларів, у якому Роналду з родиною полетів у Саудівську Аравію.