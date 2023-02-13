"Прекрасний смарагд": Джорджина Родрігес показала нове фото дочки, яка підросла

Дівчинка дуже схожа на свого знаменитого батька Кріштіану Роналду.

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29-річна іспанська модель та кохана португальського футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес, у якої 46,2 млн підписників в Instagram, порадувала шанувальників новим милим фото. На опублікованому знімку Роналду сидить на дивані зі своєю дев'ятимісячною дочкою Беллою Есмеральдою. Кадр зроблено в Ер-Ріяді, де зараз проживає родина футболіста, який грає за клуб "Аль-Наср".

"Белла Есмеральда. Цей погляд такий сильний і ніжний, що Бог дав тобі… Я тебе люблю", — підписала знімок Родрігес. Першим його прокоментував Роналду.

"Такий же, як і в тата. Моя любов", — зазначив він.

[ + – ] Кріштіану Роналду та його дочка Белла Есмеральда Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Белла Есмеральда в перекладі означає "прекрасний смарагд". Дівчинка — остання на сьогодні спільна дитина пари. Джорджина була вагітна двійнятами, проте один малюк не вижив, що стало для футболіста та його коханої великим ударом.

Всього в Роналду п'ятеро дітей: Кріштіану Роналду-молодший, близнюки Єва та Матео, Белла Есмеральда та Алана Мартіна. Останніх двох народила Джорджина. Незважаючи на те, що про романтичні стосунки знаменитостей відомо з 2016 року і вони стали батьками двох спільних дітей, офіційний шлюб пара укладати не поспішає.

Кріштіану разом із подругою та дітьми відлетів на Близький Схід зовсім нещодавно й уже робить перші успіхи у новому клубі. Він нещодавно забив чотири голи в одному матчі за свою команду. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" оформив дубль у першому таймі проти "Аль-Вехди", а після перерви додав ще два.

Раніше Фокус писав, що Родрігес показала романтичні фото.