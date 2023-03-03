3 марта 2023 года: святителя Льва, папы Римского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя бездельничать.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святителя Льва, папы Римского.
Также 3 марта — Всемирный день дикой природы, день писателя и
Всемирный день слуха.
Что нельзя делать 3 марта:
- ссориться
- бездельничать
Народные приметы и поверья:
- сухая погода — к урожайному году
- гроза — к урожаю фруктовых
День ангела празднуют:
Агапит, Агриппа, Анна, Василий, Виктор, Владимир, Дамас, Дорофей, Косма, Лев, Лукий, Павел, Паригорий, Пиулий, Феодул, Флавиан, Шио
А также в этот день:
1866 — в Киеве открыта публичная библиотека (теперь — Национальная парламентская библиотека Украины)
1875 — премьера в Париже оперы "Кармен" Жоржа Бизе, завершившаяся провалом
1875 — в Монреале, на катке "Виктория" состоялся первый официальный матч по хоккею с шайбой
1894 — в парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза
1919 — из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправлена первая в мире международная авиапочта.
1923 — в продажу поступил первый в мире новостной еженедельник — "Time"
1945 — открылась Львовская областная картинная галерея
1947 — вступил в действие первый агрегат восстановленной Днепровской ГЭС
1955 — Элвис Пресли впервые появился на телевидении