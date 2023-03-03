3 марта 2023 года: святителя Льва, папы Римского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя бездельничать.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святителя Льва, папы Римского.

Также 3 марта — Всемирный день дикой природы, день писателя и

Всемирный день слуха.

Что нельзя делать 3 марта:

ссориться

бездельничать

Народные приметы и поверья:

сухая погода — к урожайному году

гроза — к урожаю фруктовых

День ангела празднуют:

Агапит, Агриппа, Анна, Василий, Виктор, Владимир, Дамас, Дорофей, Косма, Лев, Лукий, Павел, Паригорий, Пиулий, Феодул, Флавиан, Шио

А также в этот день:

1866 — в Киеве открыта публичная библиотека (теперь — Национальная парламентская библиотека Украины)

1875 — премьера в Париже оперы "Кармен" Жоржа Бизе, завершившаяся провалом

1875 — в Монреале, на катке "Виктория" состоялся первый официальный матч по хоккею с шайбой

1894 — в парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза

1919 — из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправлена первая в мире международная авиапочта.

1923 — в продажу поступил первый в мире новостной еженедельник — "Time"

1945 — открылась Львовская областная картинная галерея

1947 — вступил в действие первый агрегат восстановленной Днепровской ГЭС

1955 — Элвис Пресли впервые появился на телевидении