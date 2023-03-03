3 березня 2023 року: святителя Лева, папи Римського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна байдикувати.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Лева, папи Римського.
Також 3 березня — Всесвітній день дикої природи, день письменника та Всесвітній день слуху.
Що не можна робити 3 березня:
- сваритися;
- байдикувати.
Народні прикмети та повір'я:
- суха погода — до врожайного року;
- гроза — до врожаю фруктових.
День ангела святкують:
Агапіт, Агриппа, Анна, Василь, Віктор, Володимир, Дамас, Дорофей, Косма, Лев, Лукій, Павло, Паригорій, Піулій, Феодул, Флавіан, Шіо
А також у цей день:
1866 — у Києві відкрито публічну бібліотеку (тепер — Національна парламентська бібліотека України).
1875 — прем'єра в Парижі опери "Кармен" Жоржа Бізе, що завершилася провалом.
1875 — у Монреалі, на ковзанці "Вікторія" відбувся перший офіційний матч з хокею із шайбою.
1894 — у паризькому нічному клубі вперше у світі пройшла вистава професійного стриптизу.
1919 — з Ванкувера (Канада) до Сіетлу (США) відправлено першу у світі міжнародну авіапошту.
1923 — у продаж надійшов перший у світі новинний тижневик — "Time".
1945 — відкрилася Львівська обласна картинна галерея.
1947 — набув чинності перший агрегат відновленої Дніпровської ГЕС.
1955 — Елвіс Преслі вперше з'явився на телебаченні.