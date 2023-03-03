3 березня 2023 року: святителя Лева, папи Римського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна байдикувати.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Лева, папи Римського.

Також 3 березня — Всесвітній день дикої природи, день письменника та Всесвітній день слуху.

Що не можна робити 3 березня:

сваритися;

байдикувати.

Народні прикмети та повір'я:

суха погода — до врожайного року;

гроза — до врожаю фруктових.

День ангела святкують:

Агапіт, Агриппа, Анна, Василь, Віктор, Володимир, Дамас, Дорофей, Косма, Лев, Лукій, Павло, Паригорій, Піулій, Феодул, Флавіан, Шіо

А також у цей день:

1866 — у Києві відкрито публічну бібліотеку (тепер — Національна парламентська бібліотека України).

1875 — прем'єра в Парижі опери "Кармен" Жоржа Бізе, що завершилася провалом.

1875 — у Монреалі, на ковзанці "Вікторія" відбувся перший офіційний матч з хокею із шайбою.

1894 — у паризькому нічному клубі вперше у світі пройшла вистава професійного стриптизу.

1919 — з Ванкувера (Канада) до Сіетлу (США) відправлено першу у світі міжнародну авіапошту.

1923 — у продаж надійшов перший у світі новинний тижневик — "Time".

1945 — відкрилася Львівська обласна картинна галерея.

1947 — набув чинності перший агрегат відновленої Дніпровської ГЕС.

1955 — Елвіс Преслі вперше з'явився на телебаченні.