Удачные выходные: три знака Зодиака, которые незабываемо проведут этот уикэнд

Неожиданные сюрпризы, долгожданный отдых и удачные покупки — кому из знаков Зодиака звезды предрекают удачные выходные 4-5 марта?

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Телец

Тельцов ждут выходные, полные новых эмоций. Звезды предрекают им какое-то радостное событие, связанное с личной жизнью (возможно, неожиданное свидание, сюрприз или новый этап в отношениях). Также вам удастся закрыть важные домашние задачи, которые давно требовали решения.

Весы

4-5 марта будут удачными и для Весов. Представители этого знака наконец-то ощутят расслабление, смогут хорошо отдохнуть душой и телом после насыщенной недели и зарядится бодростью на следующую. Возможны приятные долгожданные новости.

Рыбы

Рыбам удастся наконец-то провести эти выходные так, как они планировали. Вы можете смело назначать встречи с людьми, которых давно хотели увидеть — все пройдет наилучшим образом. Также Рыбы могут решиться на покупку, которой останутся очень довольны.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

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