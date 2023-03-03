Вдалі вихідні: три знаки Зодіаку, які незабутньо проведуть цей вікенд

Несподівані сюрпризи, довгоочікуваний відпочинок і вдалі покупки — кому зі знаків Зодіаку зірки пророкують вдалі вихідні 4-5 березня?

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Телець

На Тельців чекають вихідні, сповнені нових емоцій. Зірки пророкують їм якусь радісну подію, пов'язану з особистим життям (можливо, несподіване побачення, сюрприз чи новий етап у стосунках). Також вам вдасться закрити важливі домашні завдання, які давно вимагали вирішення.

Терези

4-5 березня будуть вдалими й для Терезів. Представники цього знака нарешті відчують розслаблення, зможуть добре відпочити душею й тілом після насиченого тижня та зарядитися бадьорістю наступного. Можливі приємні довгоочікувані новини.

Риби

Рибам вдасться провести ці вихідні так, як вони планували. Ви можете сміливо призначати зустрічі з людьми, яких давно хотіли побачити — все найкраще пройде. Також Риби можуть зважитися на покупку, якою залишаться дуже задоволені.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

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