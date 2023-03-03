Андрею Данилко пришлось отменить концерты в Европе из-за серьезных проблем со здоровьем

У Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, диагностирована тяжелая форма ларингита и произошло кровоизлияние.

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Известный украинский музыкант и пародист Андрей Данилко, более известный, как Верка Сердючка, перенес свой концерт в Таллинне, Эстония, запланированный на 5 марта на 19 мая. И сдвинул сроки остальных концертов своего европейского тура. Это произошло из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом пишет Limon.

У Андрея Данилко диагностирована тяжелая форма ларингита. Артист еще неделю назад, после концерта в Барселоне извинялся за то, что голос звучал не так как следует, потому что, как он сам писал в соцсетях, не успел вылечить ларингит.

[ + – ] Андрей Данилко после концертов в Аликанте

Однако лечение, по всей видимости, не помогло. Так что, не желая рисковать здоровьем, Данилко перенес концерты.

"У Андрея Данилко на фоне ларингита, произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", – поделились помощники звезды с журналистами.

Так, менеджмент певца по предписанию врачей принял решение сдвинуть весь европейский тур на два месяца вперед.

Отмечается, что все билеты, которые были куплены на концерты остаются действительными, а новые даты должны объявить сегодня, 3 марта.

"Мы приносим свои извинения за возможные неудобства, связанные с переносом, и просим сохранить билеты, чтобы насладится в полной мере шоу-концертом Верки Сердючки уже весной этого года!" – обратились к фанатам украинского артиста организаторы шоу.

Сам Андрей Данилко пока свое состояние никак не комментировал. Последнее его сообщение в Instagram напоминает о туре Верки Сердючки в США, который стартует 18 апреля в Майами.

Напомним, против Андрея Данилко и ряда других украинских артистов ввели санкции в РФ и запретили въезд в эту страну на 50 лет. Данилко уже пошутил, что вернется в Москву в 98 лет, чтобы поискать "могилу Путина".

Также сообщалось, что Андрей Данилко высмеял украинскую певицу Светлану Лободу из-за ее песни, посвященной вторжению ВС РФ в Украину. По словам шоумена, артистка в своем клипе была слишком неестественна.