Андрію Данилку довелося скасувати концерти в Європі через серйозні проблеми зі здоров'ям

У Данилка, який виступає у сценічному образі Вірки Сердючки, діагностовано важку форму ларингіту та стався крововилив.

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Відомий український музикант та пародист Андрій Данилко, більш відомий як Вірка Сердючка, переніс свій концерт у Таллінні, Естонія, запланований на 5 березня на 19 травня. І зсунув терміни решти концертів свого європейського туру. Це сталося через серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це пише Limon.

У Андрія Данилка діагностовано важку форму ларингіту. Артист ще тиждень тому, після концерту в Барселоні вибачався за те, що голос звучав негаразд, тому що, як він сам писав у соцмережах, не встиг вилікувати ларингіт.

[ + – ] Андрій Данилко після концертів в Аліканті

Проте лікування, мабуть, не допомогло. Тож, не бажаючи ризикувати здоров'ям, Данилко переніс концерти.

"У Андрія Данилка на тлі ларингіту, стався крововилив у голосову зв'язку. Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів", – поділилися помічники зірки з журналістами.

Так, менеджмент співака за вказівкою лікарів прийняв рішення зрушити весь європейський тур на два місяці вперед.

Зазначається, що всі квитки, які були куплені на концерти, залишаються дійсними, а нові дати мають оголосити сьогодні, 3 березня.

"Ми вибачаємося за можливі незручності, пов'язані з перенесенням, і просимо зберегти квитки, щоб насолодитися повною мірою шоу-концертом Вірки Сердючки вже навесні цього року!" – звернулися до фанів українського артиста організатори шоу.

Сам Андрій Данилко поки що свій стан ніяк не коментував. Останнє його повідомлення в Instagram нагадує про тур Вірки Сердючки до США, який стартує 18 квітня у Майамі.

Нагадаємо, проти Андрія Данилка та низки інших українських артистів запровадили санкції до РФ і заборонили в'їзд до цієї країни на 50 років. Данилко вже пожартував, що повернеться до Москви у 98 років, щоб пошукати "могилу Путіна".

Також повідомлялося, що Андрій Данилко висміяв українську співачку Світлану Лободу через її пісню, присвячену вторгненню ЗС РФ до України. За словами шоумена, артистка у своєму кліпі була надто неприродною.