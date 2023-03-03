Жена Мэттью Макконахи рассказала об ужасной турбулентности во время рейса из США

Камила Алвес призналась, что на борту рейса Lufthansa, который следовал из Техаса во Франкфурт, из-за турбулентности пострадали семь человек.

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Супруга известного голливудского актера Мэттью Макконахи, модель Камила Алвес поделилась "впечатлениями" от перелета из Остина, Техас во Франкфурт, Германия, во время которого самолет Lufthansa попал в сильнейшую зону турбулентности. Об этом пишет Daily Mail.

Самолет находился на высоте 37 000 футов над Теннесси в среду вечером, когда экипаж сообщил о сильной турбулентности.

[ + – ] Камила Алвес показала самолет после турбулентности

Он рухнул более чем на 4000 футов, 7 человек получили серьезные травмы и попали в больницу, сам рейс перенаправили в Вашингтон.

"На борту был хаос, все летало повсюду", — рассказала Алвес, показав проходы, заваленные вещами пассажиров и посудой.

"Это рейс @lufthansa, который вы видите сегодня в новостях!!!! Да… тот самый. Слава богу, все живы и в порядке", — добавила модель.

Рейс был перенаправлен в аэропорт Даллес за пределами Вашингтона, округ Колумбия, и модель поблагодарила персонал отеля Marriot Bonvoy возле аэропорта, куда пассажиров отправили переночевать.

Ранее еще одна пассажирка рейса 469 Lufthansa — Сьюзан Циммерман — рассказала о своем ужасном опыте в программе "Доброе утро, Америка".

"Я не думаю, что кто-либо из людей на борту, даже бортпроводники, испытывали что-то подобное. Это было шокирующее и напоминало замедленную съемку. Вы просто видите, как все поднимается в воздух и вдруг снова падает", — сказала она.

Многие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности во время неожиданной турбулентности, поэтому и получили травмы.

Напомним, супруг Камилы Алвес, актер Мэттью Макконахи, в прошлом году стал "человеком года" по версии журнала People. Кроме него в издании отметили Милу Кунис, Дженнифер Хадсон и Квинту Брансон.