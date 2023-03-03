Дружина Меттью МакКонахі розповіла про жахливу турбулентність під час рейсу зі США

Каміла Алвес зізналася, що на борту рейсу Lufthansa, який прямував з Техасу до Франкфурта, через турбулентність постраждали семеро людей.

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Дружина відомого голлівудського актора Меттью МакКонахі, модель Каміла Алвес поділилася "враженнями" від перельоту з Остіна, Техас до Франкфурта, Німеччина, під час якого літак Lufthansa потрапив у найсильнішу зону турбулентності. Про це пише Daily Mail.

Літак знаходився на висоті 37 000 футів над Теннессі в середу ввечері, коли екіпаж повідомив про сильну турбулентність.

[ + – ] Каміла Алвес показала літак після турбулентності

Він обвалився більш ніж на 4 000 футів, 7 людей отримали серйозні травми та потрапили до лікарні, сам рейс перенаправили до Вашингтона.

"На борту був хаос, усе літало всюди", — розповіла Алвес, показавши проходи, завалені речами пасажирів і посудом.

"Це рейс @lufthansa, який ви бачите сьогодні в новинах!!!! Так… той самий. Слава богу, всі живі й у порядку", — додала модель.

Рейс був перенаправлений в аеропорт Даллес за межами Вашингтона, округ Колумбія, і модель подякувала персоналу готелю Marriot Bonvoy біля аеропорту, куди пасажирів відправили переночувати.

Раніше ще одна пасажирка рейсу 469 Lufthansa — Сьюзан Ціммерман — розповіла про свій жахливий досвід у програмі "Доброго ранку, Америка".

"Я не думаю, що хтось з людей на борту, навіть бортпровідники, відчували щось подібне. Це було шокуюче і нагадувало уповільнену зйомку. Ви просто бачите, як усе піднімається в повітря і раптом знову падає", — сказала вона.

Багато пасажирів не були пристебнуті ременями безпеки під час несподіваної турбулентності, тому й зазнали травм.

Нагадаємо, чоловік Камілі Алвес, актор Меттью МакКонахі, минулого року став "людиною року" за версією журналу People. Крім нього у виданні відзначили Мілу Куніс, Дженніфер Гадсон та Квінту Брансон.