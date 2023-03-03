Ранее в аккаунте артиста появилось извинение за его антифеминистические высказывания.

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69-летний украинский певец Иво Бобул заявил, что его страницу в Instagram сломали. Об этом сообщает ТСН.

В комментарии изданию концертная директор народного артиста Украины подтвердила, что накануне на официальной странице артиста в социальной сети появилось сообщение-извинение. Впрочем, Ирина отметила, что ни Иво Бобул, ни его команда не размещала сторис.

"Обратимся к человеку, который разбирается в этом деле, чтобы найти людей, которые имели доступ к этой странице. Мы пока не знаем, кто это мог сделать, мы узнаем. Я видела ту информацию, которую вы принимали во внимание. Мы ничего не имеем против, мы все люди. Я уже увидела, что опирались, прежде чем это публиковать. Мы узнаем, кто это мог сделать. Но стопроцентно — этого не делали ни я, ни Иво Васильевич", — добавила концертная директор артиста.

[ + – ] Извинения на странице Иво Бобула

Она добавила, что Иво Бобул даже не собирается извиняться, ведь считает, что он прав. По словам концертного директора, артист высказал свое мнение, на что имеет полное право.

Напомним, на странице Иво Бобула появились извинения за скандальные высказывания народного артиста Украины.

Также Фокус писал о политических амбициях Иво Бобула в 2019 году.