Раніше в акаунті артиста з'явилося вибачення за його антифеміністичні висловлювання.

Related video

69-річний український співак Іво Бобул заявив, що його сторінку в Instagram зламали. Про це повідомляє ТСН.

У коментарі виданню концертна директорка народного артиста України підтвердила, що напередодні на офіційній сторінці артиста в соціальній мережі з'явився цей допис-вибачення. Втім, Ірина зазначила, що ані Іво Бобул, ані його команда його не розміщувала.

"Звернемося до людини, яка розбирається у цій справі, щоб знайти людей, які мали доступ до цієї сторінки. Ми поки не знаємо, хто це міг зробити, ми дізнаємося. Я бачила ту інформацію, яку ви брали до уваги. Ми нічого не маємо проти, ми всі люди. Я вже побачила, що спиралися, перш ніж це публікувати. Ми дізнаємося, хто це міг зробити. Але стовідсотково — цього не робили ані я, ані Іво Васильович", — додала концертна директорка артиста.

[ + – ] Вибачення на сторінці Іво Бобула

Вона додала, що Іво Бобул навіть не збирається просити вибачення, адже вважає, що має рацію. За словами концертної директорки, артист висловив свою думку, на що має повне право.

Нагадаємо, на сторінці Іво Бобула з'явилося вибачення за скандальні висловлювання народного артиста України.

Також Фокус писав про політичні амбіції Іво Бобула у 2019 році.