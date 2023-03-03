Карди Би неожиданно сделала татуировку на лице

У певицы достаточно татуировок, но все они были на теле

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Певица Cardi B показала крупным планом новую татуировку на лице и заявила, что не жалеет об обновке. Фото она показала в соцсетях.

30-летняя рэп-исполнительница поделилась в Twitter первым крупным планом новой татуировки на нижней челюсти.

[ + – ] Карди Би похвасталась новой татуировкой

Карди Би вытатуировала имя своего годовалого сына по имени Уэйв (Wave – волна на английском) красными чернилами. И заявила, что очень довольна результатом.

Впервые она показала татуировку в рекламе McDonald's, в которой она снялась вместе со своим мужем Offset.

[ + – ] Карди Би написала на челюсти имя дочери

В прошлом году звезда решила добавить новые работы в свою и без того обширную коллекцию татуировок.

В январе Карди Би призналась, что хочет нанести тату с именем сына.

Идея могла исходить от ее мужа, у которого на подбородке вытатуировано имя их дочери Калче Киари.

У Cardi B и Offset уже есть татуировки в честь друг друга. У певицы его имя написано на задней части ноги, а у рэпера ее имя вытатуировано на шее.

У пары, которая состоит в браке с 2017 года, также есть одинаковые татуировки с датой их свадьбы.

У Карди уже есть обширная коллекция татуировок, которая включает рисунок павлина на бедре, который она недавно обновила, а также огромная цветочная гирлянда на спине, вокруг которой вьются бабочки и колибри.

Ранее еще один фанат татуировок, Бруклин Бэкхем, сделал очередной рисунок, посвященный Николе Пельтц. Теперь на его теле 20 тату, так или иначе, имеющих отношение к его жене.