Карди Би неожиданно сделала татуировку на лице
У певицы достаточно татуировок, но все они были на теле
Певица Cardi B показала крупным планом новую татуировку на лице и заявила, что не жалеет об обновке. Фото она показала в соцсетях.
30-летняя рэп-исполнительница поделилась в Twitter первым крупным планом новой татуировки на нижней челюсти.
Карди Би вытатуировала имя своего годовалого сына по имени Уэйв (Wave – волна на английском) красными чернилами. И заявила, что очень довольна результатом.
Впервые она показала татуировку в рекламе McDonald's, в которой она снялась вместе со своим мужем Offset.
В прошлом году звезда решила добавить новые работы в свою и без того обширную коллекцию татуировок.
В январе Карди Би призналась, что хочет нанести тату с именем сына.
Идея могла исходить от ее мужа, у которого на подбородке вытатуировано имя их дочери Калче Киари.
У Cardi B и Offset уже есть татуировки в честь друг друга. У певицы его имя написано на задней части ноги, а у рэпера ее имя вытатуировано на шее.
У пары, которая состоит в браке с 2017 года, также есть одинаковые татуировки с датой их свадьбы.
У Карди уже есть обширная коллекция татуировок, которая включает рисунок павлина на бедре, который она недавно обновила, а также огромная цветочная гирлянда на спине, вокруг которой вьются бабочки и колибри.
Ранее еще один фанат татуировок, Бруклин Бэкхем, сделал очередной рисунок, посвященный Николе Пельтц. Теперь на его теле 20 тату, так или иначе, имеющих отношение к его жене.