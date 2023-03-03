Карді Бі несподівано зробила татуювання на обличчі

Співачка має достатньо татуювань, але всі вони були на тілі

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Співачка Cardi B показала крупним планом нове татуювання на обличчі та заявила, що не шкодує про обновку. Фото вона показала у соцмережах.

30-річна реп-виконавиця поділилася у Twitter першим крупним планом нового татуювання на нижній щелепі.

[ + – ] Карді Бі похвалилася новим татуюванням

Карді Бі витатуювала ім'я свого однорічного сина на ім'я Вейв (Wave – хвиля англійською) червоним чорнилом. І заявила, що дуже задоволена результатом.

Вперше вона показала татуювання у рекламі McDonald's, у якій вона знялася разом зі своїм чоловіком Offset.

[ + – ] Карді Бі написала на щелепі ім'я дочки

Минулого року зірка вирішила додати нові роботи до своєї і так великої колекції татуювань.

У січні Карді Бі зізналася, що хоче зробити тату з ім'ям сина.

Ідея могла бути від її чоловіка, у якого на підборідді витатуйовано ім'я їхньої доньки Калчі Кіарі.

Cardi B і Offset вже мають татуювання на честь один одного. У співачки його ім'я написане на задній частині ноги, а у репера її ім'я витатуйовано на шиї.

У пари, яка одружилась у 2017 році, також є однакові татуювання з датою їхнього весілля.

Карді вже має велику колекцію татуювань, яка включає малюнок павича на стегні, який вона недавно оновила, а також величезна квіткова гірлянда на спині, навколо якої в'ються метелики та колібрі.

Раніше ще один фанат татуювань Бруклін Бекхем зробив черговий малюнок, присвячений Ніколі Пельтц. Тепер на його тілі 20 тату, так чи інакше, які стосуються його дружини.