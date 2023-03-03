Дженнифер Лопес продемонстрировала образ на теплую весну (фото)

Традиционно знаменитость заметили у танцевальной студии в Лос-Анджелесе.

Related video

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала комфортный образ на теплое время года. Знаменитость заметили, когда она направлялась в танцевальную студию на репетицию в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода она надела куртку Gucci, покрытую культовым переплетенным логотипом G. Коричневая куртка отличалась коричневым кожаным ремнем с зелеными и красными акцентами, а также кожаными манжетами карамельного цвета.

Звезда сочетала модную куртку с парой мешковатых шоколадно-коричневых брюк и коричневыми походными ботинками.

Для завершения образа Джей Ло выбрала коричневую сумочку в стиле ранца и солнцезащитные очки. Ее длинные каштановые волосы были распущены, когда она выходила из внедорожника.

Напомним, Дженнифер с супругом Беном Аффлеком накануне заметили во время поиска их будущего имения. Несмотря на то, что раньше ходили слухи, будто они уже приобрели семейное гнездышко за 34,5 млн долларов.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек продемонстрировали комфортные образы для весеннего свидания 2023.